Seks lokalradioer samlet på et sted

Der er rigtig meget at holde styr på, hvis man skal følge alle seks lokalradioer i Halsnæs.

Men det rådes der bod på nu. For alle seks lokalradioer - Radio Retro, Radio 10fm, Radio Halsnæs, Radio Boost, Radio Stina, og HCR (Halsnæs City Radio) gået sammen om at samle alle stationerne på et sted, og dermed give lytterne en mulighed for at se samtlige lokale radioer samlet under en og samme hat.