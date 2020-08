Sand up paddle boards er blevet populære, og nu kan man prøve sporten i Frederiksværk Sejlklub . Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sejlklub vil være dig at stå på vandet

Halsnæs - 04. august 2020

SUP er forkortelse for Standing Up Paddling og er en ny vandsport, der både er hyggelig og udfordrende - og tit giver en herlig tur på og i vandet.

Sejlklubben i Frederiksværk lystbådehavn har startet en ny SUP afdeling og har anskaffet 13 padle-boards, der tilbydes til klubbens medlemmer. Så nu er der chance for at lære at stå på vandet...

- SUP-padling kendes fra udlandet og måske har du på ferie sydpå set denne form for vandsport. Den appellerer meget til vandglade mennesker i alle aldre. SUP-padling eller at være SUP'er et godt og fornøjeligt supplement til de øvrige sejlaktiviteter i klubben, skriver sejlklubben.

Roskilde Fjord ud for havnens roklub er ideel til at komme i gang med SUP-padling. Bugten er lavvandet og er som trænings- og 'kravlegård' et ret sikkert farvand at SUP padle. I samarbejde mellem sejlklubben og Roklubben kan man bruge den ene af roklubbens broer, når man vil tage en padle tur. Roklubben har givet tilladelse til at benytte deres broer, når de ikke selv har træning.

Sejlklubben tilbyder kursus i SUP, og flere instruktører er klar til at give en god start. Efter et bestået grundkursus udstedes et diplom, hvorefter medlemmer kan benytte klubbens boards.

Hele projektet er muliggjort fordi Halsnæs kommune og Friluftsrådet har tildelt klubben puljemidler, hvilket nu bliver omsat i en vandbåren aktivitet, der er tilgængelig for alle.

Sejlklubben holder et Åbent Hus arrangement søndag 23. august. Her vil man starte SUP-aktivitetet med de nyuddannede instruktører, og man har inviteret borgmester og byrådsmedlemmer til at deltage. Arrangementet bliver i samarbejde med Roklubben', der også vil benytte dagen til aktiviteter.