Se billedserie Brødrene Fabrin begyndte deres sejlerkarriere i Frederiksværk Sejklub og vendte i weekenden tilbage i forbindelse med Europajolle-stævnet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Sejlerbrødre tilbage i barndomsklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejlerbrødre tilbage i barndomsklub

Halsnæs - 29. april 2019 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

33 Europajolle-sejlere dystede i weekenden ved et rangliste-stævne på Roskilde Fjord, med base på Frederiksværk Lystbådehavn. Stævnet har betydning for udtagelse til deltagelse i EM, VM og NM. For to af sejlerne var det en tilbagevenden til vante rammer. De to brødre Rasmus og Jesper Fabrin begyndte at sejle som henholdsvis 8 og 9-årig i Frederiksværk Sejlklub.

- Mine forventninger til stævnet er, at jeg skal ud og prøve at udfordre. Der er en sejler med, som plejer at vinde, men jeg vil gerne prøve, om jeg kan lave nogle 1. pladser. Der er flere sejladser under stævnet, så måske kan jeg vinde nogle etapesejre, siger storebror Rasmus Fabrin, der fylder 20 år i næste måned, da han gør sin båd klar lørdag formiddag.

Lillebror Jesper på 18 år står lige ved siden af og gør sin båd klar. Det har altid ligget i kortene, at de skulle være sejlere, fortæller de.

- Vores forældre havde en båd her, da vi var små. Og vores morfar var kaptajn i Søværnet. Så det har ligget til familien, fortæller Jesper Fabrin.

Faktisk er brødrene nærmest født på en båd, fortæller deres mor, Nina Fabrin. Hun er stævneleder og mangeårigt medlem af Frederiksværk Sejlklub.

- Jeg har selv sejlet som barn og drengene er nærmest født på båden. De var ikke engang en måned gamle, da de var med ude at sejle første gang. Da Rasmus var ti dage gammel var han med ude at sejle, og da han var 14 dage gammel, var han med på kapsejlads. Så jeg sad og ammede i båden, og deres far var gast, siger Nina Fabrin, der også har mødt drengenes far gennem sejlads.

Da drengene blev lidt større, fik de smag for jollesejlads. Nu sejler de i Yachtklubben Furesøen.

- Det er kapsejladsen, der gør det fedt at sejle. At man skal ud og konkurrere. Det er ikke nemt at komme til tops. Man skal bruge hovedet meget. Det er udfordrende. Det er ikke nok at være i fysisk god form. Man skal kunne se, hvad der sker oppe ad banen og gennemskue, hvordan man kommer den hurtigste vej rundt, siger Rasmus Fabrin.

Udover brødrene Fabrin, var der deltagere fra forskellige dele af Danmark med ved stævnet i weekenden. Blandt andet sejlere fra Skive og Sønderborg. Udtagelsen til EM, VM og NM vil ske til sommer efter rangliste-sejladsernes afslutning.

Nina Fabrin glæder sig over, at det er lykkedes for Frederiksværk Sejlklub at få et stævne til byen.

- For 26 år siden var der DM for Europajollerne her i Frederiksværk. Så det er dejligt, at få et stævne igen. Det er smadderhyggeligt, for de fleste kender hinanden, siger Nina Fabrin.