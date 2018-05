Se billedserie Skonnerten Jylland er et af Danmarks få sejlende opholdssteder - i denne uge kom de til Hundested. Fotos: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Sejlede opholdssted stak til søs igen

Halsnæs - 20. maj 2018 kl. 07:16 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have ligget i Hundested Havn i tre dage, stak sejlskibet Jylland torsdag til søs igen for at tage på togt i de nordiske farvande. Det er dog ikke kun den uddannede besætning som står klar til at hive anker, sætte sejl og styre roret, for om ombord er også fire socialt udsatte unge. Jylland er et af Danmarks få socialpædagogiske skibsprojekter til søs og tilhører opholdsstedet Andromeda, som Niels Kristensen er leder af.

- For 20 år siden, da vi startede var der mange lignende projekter, men i 2010 kom en række nye krav fra Søfartsstyrelsen, som gjorde at mange mindre skibe stoppede igen. Det er rigtig ærgerligt, for i mine øjne er det maritime miljø et af de bedste opdragelsesmiljøer, man kan få, siger Niels Kristensen til Frederiksborg Amts Avis.

- Skibet er vores pædagogiske værktøj. Det teamwork, som opstår på et skib, hvor alle hjælper til og får en hverdag til at fungere giver de unge et tilhørsforhold og opbygger dem som personer. De får lov til at stå ved roret, sætte sejl, få ansvaret for madlavningen i kabyssen - selvfølgelig under supervision. Men de vokser med ansvaret og deres opgaver, siger han.

Skonnerten Jylland er oprindeligt fra 1951 og er hjem for i alt seks unge, der alle har enkeltværelser på skibet.

- Det er typisk unge, som er faldet gennem skolesystemets finmaskede net, der havner hos os. Vi har haft mange unge med ADHD ,og unge der er kommet galt af sted, har haft begyndende misbrug eller stiftet bekendtskab med kriminalitet, siger Niels Kristensen, mens han viser rundt på det 31 meter lange sejlskib.

De unge går i intern skole i den store dæksalon og spiser og laver mad sammen i kabyssen.

- Vi har undervisning om bord, men gør det lidt anderledes. Det foregår på den enkeltes vilkår. Nogen starter med at have undervisning i maskinrummet, inden de er klar til at sidde ved et skolebord, fordi de bedre forstår nødvendigheden af at lære noget, når de ser det ske, siger Niels Kristensen og gør det klart, at eleverne kan tage afgangseksamen for 9.klasse på opholdsstedet.

Blandt de unge er Tobias, 15, og Mathias, 17. Da Frederiksborg Amts Avis hopper ombord, står de i kabyssen og forbereder aftensmad til besætningen.

De kommer begge fra Midtjylland og har været tilknyttet Jylland og Andromeda i henholdsvis 4 måneder og to år.

- Jeg har ADHD og har haft svært ved at styre mit temperament. Jeg var på et andet opholdssted og en lukket institution, inden jeg kom her. Det har været rigtig godt. Der er et godt fællesskab og sammenhold om bord, og vi lærer en masse, siger Tobias.

Han havde aldrig sejlet før, »udover med færge«, men har vist interesse for at gå den maritime vej efter sit ophold. Og han er ikke den eneste.

- Vi oplever ofte, at de unge efter et ophold har fået så meget interesse for det maritime, at de fortsætter videre ad den vej enten i form af uddannelse eller job, siger Niels Kristensen.

Skonnerten Jylland starter med at sejle i april og stopper først sæsonen til december. Undervejs deltager skibet i sommertogter og større sejlevents. De resterende måneder bruges til at vedligeholde skibet og gå i skole. Andromeda har en base i Thisted med værksteder, værelser og aktivitetsrum.