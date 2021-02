Se billedserie Sejer Dalum og Nicklas Andersen på stedet, hvor de ydede hjælp da Kenn Valbjørn fik hjertestop i dag i majn sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Seje 19-årige: Reddede cykelrytter med hjertestop

Halsnæs - 20. februar 2021 kl. 22:29 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Det var den 26. maj kl.12.00!

Sejer er helt sikker, da Nicklas kigger spørgende på ham. De vil begge huske denne dag, skønt det som skete på få afgørende minutter står noget tåget og uvirkeligt for dem.

Nicklas Andersen fra Vinderød og Sejer Nikolai Dalum fra Melby, i dag begge 19 år, er indstillet blandt kandidaterne som Årets Hjerteredder 2021 - en hæder Hjerteforeningen står for. De var den torsdag i maj sidste år med til at redde 57-årige Kenn Valbjørns liv, da han pludselig fik hjertestop under en cykeltur med sin motionscykleklub og væltede af cyklen på Helsingevej nær Spar Købmanden på Sandet. Helt præcis lige ud for »Pibemanden« i nummer 158.

Selv var Nicklas og Sejer på vej på cykel til Gribskov Gymnasium i Helsinge.

- Det var et rent tilfælde, at vi var lige der på det tidspunkt. Vi var kommet tilbage på skolen efter Corona og aftalte at cykle sammen, da vi skulle møde sent, og Sejer var forsinket, så jeg måtte vente på ham, fortæller Nicklas til Frederiksborg Amts Avis.

På vej fra t-krydset ved Nyvej op imod Spar Købmanden lige før svinget, overhalede gruppen af 5-6 motionscyklister de to drenge, som efter selv at være kommet rundt i svinget så den ene rytter - som var Kenn Valbjørn fra Fredensborg - ligge livløs på vejen.

Hjertemassage Kenn Valbjørns cykelkammerater fik spærret vejen af, forvirringen var stor, men Nicklas fik ringet 112.

- De ville have mig til at kigge efter et livstegn, vi fik vendt ham om, fik cykelhjelmen af, han var helt blå i hovedet, ingen puls, ingen vejrtrækning, så det var ret tydeligt at det var et hjertestop, siger Nicklas.

Han havde godt et halvt år før været på førstehjælpskursus, da han tog kørekort og havde også deltaget i øvelser i svømmeklubben og var tilmeldt som hjerteløber, men det var første gang han kom i aktion på den måde. Mens Sejer overtog telefonen og fik vejledning fra alarmcentralen, gik Nicklas igang med at give hjertemassage.

Imens var der lang bilkø på begge sider af vejen. I bilen nummer to i køen mod Helsinge sad - viste det sig - Nicklas' kørelærer. Han steg ud, fik øje på Nicklas og hjalp med at overtage hjertemassagen, inden ambulancen kom.

- Ambulancen var der superhurtigt, der gik vel kun fem-seks minutter, husker Nicklas.

- De gav ham stød tre gange, og jeg mener de fik hjertet igang, inden de kørte med ham, husker Sejer.

Kenn Valbjørn blev bragt til Rigshospitalet, hvor han fik indsat stent og var indlagt ti dage. Siden har han fået lavet en dobbelt bypass. Han har det godt i dag og i følge Hjerteforeningen et fuldt normalt liv med minimal risiko for yderligere hjerteproblemer.

Mærkeligt - De har sørget for, at jeg stadig trækker vejret. Det er prisværdigt at andre træder til på den måde, siger Kenn Valbjørn, der har det godt i dag, men endnu ikke ovenpå bypass-operationen i efteråret er begyndt at cykle med de øvrige i Pedal-Atleterne i Fredensborg.

At Nicklas Andersen og Sejer Nikolai Dalum nu er indstillet til Årets Hjerteredder og benævnes som »hjertehelte« har de det lidt mærkeligt med.

- Det er jo ikke derfor man gjorde det, men vi er da taknemmelige over at han har indstillet os, siger de.

De vil hellere i rampelyset for deres præstationer i sportens verden som svømmer og håndboldspiller, og specielt Nicklas er nervøs på forhånd, hvis det skulle ende med at de kommer på tv.

- Det tror jeg slet ikke jeg er lavet til, siger han!