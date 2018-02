Se video og billederne: To tykke og en kage tog kegler

Se billedserie Det gælder om at holde tungen lige i munden og kuglen midt på banen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Af Karl Erik Frederiksen

Stemningen var høj fra morgenstunden, og klokken nåede næsten at blive 23, inden Lions i Frederiksværk lørdag aften kunne erklære den årlige kegleturnering på rådhuset i Frederiksværk for afsluttet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var 24. gang, at turneringen blev holdt. Forhåndsinteressen for den var i år så stor, at der var flere tilmeldinger end der var plads til på de to keglebaner, der var stillet op i hallen. Fire af holdene på ventelisten nåede således ikke at komme med i turneringen.

Hvert hold består af tre spillere. De i alt 50 hold blev delt ind i 10 puljer, som hver skulle kåre deres vindere. De fleste hold er dannet af medarbejdere fra forskellige firmaer i Halsnæs. De øvrige hold er dannet af private og stillede op under mere eller mindre mærkelige navne.

Vinderne i år blev et Frederiksværkhold med navnet »To tykke og en kage«. Nummer to blev MA-Byg, Hillerød, som også blev nummer to sidste år. På tredje-pladsen kom sidste års vinder Tømrerentreprisen, Frederiksværk.

- Vi plejer at kunne slutte senest klokken 22:00, men i år trak det ud, fordi vi måtte igennem hele tre finalerunder, inden vi kunne kåre nogle vindere, siger Henrik Olsen, der er præsident for Lions.

De dystende keglespillere blev fulgt af kolleger og venner, der sad bænket ved langbordene, og omsætningen var høj i kaffe- og fadølsbaren.

Igen i år forventer Lions at arrangementet har givet et overskud på over 45.000. Pengene skal gå til det humanitære arbejde, som Lions giver støtte til. Det ligger dog på forhånd klart, at et beløb skal gå til Krudtværksfestivalen i september, og et andet beløb skal finansiere et fem dage langt ophold for seks pensionister på Tisvilde Højskole. En del af sidste års overskud blev blandt andet brugt til støtte af foreningen En God Start, der hjælpere trængte børnefamilier, samt til indkøb af malebøger og farver til børn, der er indlagt på Hillerød Sygehus.