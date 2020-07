Se billedserie Auderødlejren har tidligere været hjemsted for soldater i søværnet og flygtninge, men lørdag åbner ejerne Sigurd vin Bülow(tv) og Michael Vestha portene til Naturlejren, hvor man kan gå på opdagelse i et blomsterhav og lejrens forladte bygninger. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Se de mange billeder: Naturlejren slår dørene op: - Det er definitionen på bæredygtighed

Halsnæs - 03. juli 2020 kl. 14:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Undskyld, men hvor er vi endt henne?

Spørgsmålet kommer fra en ældre nordjysk kvinde, som sammen med sin mand har forvildet sig ud på de små veje i Auderød. De er i gang med at opleve Nordsjælland og lokalområdet. Hun sidder med et kort i hånden og stikker hovedet ud af et nedrullet vindue. Deres bil holder i tomgang foran porten til Auderødlejren, der tidligere har været kaserne for søværnet og flygtningecenter, men nu ligger tom og øde hen. Lidt endnu. For lørdag den 4. juli vil lejrens ejere slå portene op under navnet »Naturlejren«, og så er ægteparret fra Nordjylland nok langt fra alene på parkeringspladsen.

Du kan se mere på Naturlejren.dk. - Jeg tror, der er flere og flere, som har lyst til at leve bæredygtigt og opleve naturen. Naturen er jo definitionen på bæredygtighed, og vores største attraktioner er den unikke natur og den helt særlige fred, som hersker her, siger advokaten Michael Vesthardt.

Han købte i sommeren 2018 Auderødlejren for ti millioner kroner og har siden slået sig sammen med kompagnonen Sigurd von Bülow, der kom ind i projektet sidste år og har en fortid i hotelbranchen. En forladt militærlejr har de aldrig haft fingrene i før, og naturen har sjældent været den værdi, som de skulle forvalte.

- Det er vildt spændende at gøre det til et tilløbsstykke og være en del af noget, som ingen andre er lykkedes med. Det her kan med tiden blive en attraktion på højde med Lousiana, siger Sigurd von Bülow.

Ikke for pænt Frederiksborg Amts Avis har forud for åbningen sat duoen stævne i Naturlejren. Solen bager ned over kasernens gamle maskingård, hvor vildtvoksende ukrudt har taget bopæl i gamle skure og en benzinstander. Her bag porten foregår tingene på naturens præmisser. Det gælder også på den nærliggende parkeringsplads, hvor der hverken asfalteret eller slået græs.

- Det skal ikke være for ryddet, plejet og pænt. Det skal være, hvad det er: Naturlejren. Vi har fokus på at give folk en oplevelse i den her helt unikke natur, og er man mere til noget velpoleret, så må man tage i Kongens Have, siger Sigurd von Bülow, mens han viser rundt på det 72 hektar store areal.

Lejren har stået tom siden sommeren 2017, da flygtningecentret endegyldigt blev lukket, og det er ikke meningen, at den nu skal fremstå pæn og plejet.

Et blomsterhav Vi gør holdt ved en mark, hvor blomster i alle regnbuens farver slås om vores opmærksomhed. Det er Naturlejrens pluk-selv-blomster.

- Det er faktisk lejrens gamle skydebane. Soldaterne lå her og skød ud mod vandet, men vi har sået vilde blomster og om et par uger, så vil det her være et blomsterhav på syv hektar, siger Sigurd von Bülow.

I området kan man gå på opdagelse efter en hemmelig sø, hvor frøerne kvækker i kor, spotte et rådyr i spring eller en havørn, der svæver gennem luften. Det er også her, du kan lytte efter den sjældne nattergalesang fra trækronernes toppe.

Stedet legeplads er lavet af halmballer og skal man udfolde sig fysisk sker det med hestesko kast og andre spil i naturlige omgivelser. Det er et bæredygtigt bud på at bruge naturen med respekt for dens værdier.

- Det skal være hyggeligt og simpelt, og vi vil løbende tilføjende flere ting, men man finder ingen gennemdesignet og nymoderne legeplads Jeg har tre niecer, som jeg lidt har testet ideerne på. De gider som regel kun rigtig noget, hvis der er en iPad involveret, men på halmballerne kan de lege i timevis, siger Sigurd von Bülow.

I baggrunden ligger en gul gård og ser lidt malplaceret ud i den tidligere militærlejr. Det er en af to gårde i lejren, som blev opkøbt af staten, da kasernen blev bygget. Siden har gården været brugt til militærdepot og skydeskive-værksted. I Naturlejren er det dog tiltænkt en noget anden rolle.

- Det er Glædelundsgård, som skal være en central del af området. Her vil være mulighed for at købe sund mad, kaffe og en is, så de besøgende kan bruge hele dagen i lejren.

På opdagelse i fortiden Små asfaltveje snor sig på kryds og tværs gennem det forladte landskab, hvor gabende tomme bygninger står som efterladte kulisser. I en karakteristisk hestesko ligger de gamle mandskabsbygninger side om side med store planker for vinduerne, knuste ruder og graffiti på væggene. Lejren var t i brug som flygtningecenter frem til den 30. juni 2017, hvor de sidste folk forlod stedet, men mange af bygningerne har stået tomme og uberørte i årtier.

Det gælder blandt anden en gammel atomsikker bunker, en svømmehal og værksteder, som ser ud til at være forladt fra den ene dag til den anden. Her står stederne, som den dag militæret forlod det . Der er stadig indtørret kaffe i kaffekopperne, telexstrimler i sækkevis, støvede telefonbøger, ufærdige opgaver på skrivebordet og dagens avis fra 1985, der blandt andet proklamerer, at "Vred Paaske tæver journalist".

Bygningerne spiller en væsentlig rolle i lejrens genåbning for sideløbende med oplevelserne i naturen, vil gæsterne kunne gå på opdagelse i den mærkværdige tidslomme, som lejren er.

- Det er noget uforklarligt og spændende ved at gå på opdagelse i bygninger, som har stået tomme i årevis, siger Sigurd von Bülow.

Han fik selv en oplevelse, han sent vil glemme, da han undersøgte de efterladte bygninger.

- Det var min første tur rundt i de gamle lokaler, og mens jeg står bøjet over et skrivebord tænder computerskærmen ved siden af mig pludselig, og en printer begynder at skrive ud. Den har åbenbart stået på standby, men jeg skal da love for, at mit hjerte slog hurtigt, siger han grinende.

Fond på ideer Flere ejendomsinvestorer har gennem tiden vist interesse for Auderødlejren. I 2015 havde den jyske ejendomsudvikler Bjørn Ibsen givet hånd på en betinget købsaftale med statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, men et halvt år efter faldt handlen, og Bjørn Ibsens planer om krisecenter til kvinder, høj- og efterskole og vandrehjem i Auderødlejren, til jorden.

Et år senere købte en flok drevne erhvervsfolk med Anders Vestergaard-Jensen i spidsen lejren gennem et udviklingsselskab. De nåede at fremlægge en plan om at bygge boliger i området, men kom aldrig videre end tegnebrættet.

Siden 2018 har området været ejet af Michael Vesthardt, og han havde mange mulige visioner til at bringe liv i lejren. Flotte visualiseringer viste, hvordan stedet kunne blive en sports-, videns- eller ældreby.

- Og det er faktisk de spor, som er ført os til, hvor vi er i dag. Det er ikke noget helt andet, men der er kogt fond på de første ideer, siger Michael Vesthardt.

Første skridt Den helt store plan er at gøre lejren til et centrum for klima, bæredygtighed, sundhed og natur. En slags eksperimentarium, hvor myndigheder, forskningscentre, virksomheder og civilsamfundet kan udstille, demonstrere og forske i bæredygtige løsninger, og hvordan et bæredygtigt samfund kan opbygges. Projektet, der går under navnet Sustainia World, er allerede blevet drøftet i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Det er på tale, at staten giver en økonomisk bevilling til stedet, men Michael Vesthardt vil ikke røbe præcis, hvad resultatet af mødet i ministeriet blev.

- Mødet gik godt, og mange til vil blive nemmere, hvis vi får statens støtte. Det gælder både at tiltrække investorer men også at få store virksomheder til at udstille og demonstrere, siger Michael Vesthardt.

Vejen dertil kan endnu synes lang, men Naturlejren er første skridt på vejen.

- Det er en lang proces, hvor vi tænker både 10 og 20 år frem. Vi håber at gå i gang med at bygge senest om to år, så skal man se de gamle bygninger, er det inden da, siger Michael Vesthardt.

Han afslører samtidig, at det ikke er planen at lukke ned for Naturlejren, når det bæredygtige eksperimentarium står klar.

- Naturlejren skal bestå og udvikle sig yderligere. Vi har plads herude til begge dele, siger han.