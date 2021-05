Se billedserie Efter det obligatoriske snoreklip dykkede mange fremmødte under havoverfladen for at se det nye formidlingsrev. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Undervands indvielse af stort rev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Undervands indvielse af stort rev

Halsnæs - 09. maj 2021 kl. 18:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Normalt ville det være til at få øje på, hvis en kunstinstallation eller et byggeri på over 100 meter skulle indvies. Men de mange fremmødte på stranden ud for Spodsbjerg Fyr måtte have hovedet under vand for at se dagens hovedattraktion, Hunderevet.

Det cirka 100 meter lange formidlingsrev blev indviet med det obligatoriske snoreklip og af dykkere og fremmødte, som med snorkel og iltflasker besigtigede revet under havoverfladen.

- Det er specielt og helt vildt. Det har været hårdt arbejde indtil nu, men når man kommer ned og ser resultatet og ser de mange mennesker dykke ved revet for første gang, så er det bare helt fantastisk. Så begynder festen, siger Frank Eske-Lund, formand for Foreningen Hunderevet,

Norske sten Arbejdet med at etablere et rev ud for Spodsbjerg blev startet i det tidlige forår 2018 og med støtte på 2,8 millioner fra Velux-fonden og 1,1 million kroner fra Halsnæs Kommune er det nu tre år senere lykkedes at realisere.

Pengene er blandt andet gået til at anskaffe 7.000 tons sten fra et stenbrud ved Kragerø i Norge. Arbejdet med at udlægge stenene startede i december og blev færdiggjort i januar.

Desuden er sten, som lokale borgere doneret, udlagt som en del af stenrevet.

Frank Eske-Lund glæder sig over, at første etape af Hunderevet efter tre års arbejde kunne indvies. Foto: Allan Nørregaard

Let tilgængeligt Ofte ligger stenrev ganske utilgængeligt og langt ude i havet, men Hunderevet vil være nemt tilgængeligt, og det skal give flere mulighed for at opleve den skjulte verden under overfladen.

Alle med badetøj og svømmebriller kan følge en række ledesten ud til revet, som er delt op i sektioner med navne som Vulkanen, Kløften og Sadlen. Selvom revene rejser sig op fra havbunden, så er de omkring to meter under havoverfladen og kan ikke ses fra stranden.

Foreningen har en tro på, at revet er vigtigt i forhold til biodiversitet og sanddynamikken langs kysten. Et rev vil blandt andet fungere som kystsikring og skabe mere plante- og dyreliv.

Det er en vigtig del af projektet, at formidle den historie videre, og det arbejdede startede allerede søndag.

Elever fra ungdomsskolen og undervandsjægere var blandt andet ude og dykke ved revet søndag, og de kan notere sig, at der allerede er liv ved det nye rev. Grønalger er ved at bevokse de store sten, sukkertang og savtang flyder til og nålefisk svømmer rundt

Elever fra ungdomsskolen og undervandsjægere var blandt dem, der dykkede under havoverfladen for at se det nye formidlingsrev, hvor der allerede er liv at spore. Foto: Allan Nørregaard

- Det vigtige ved revet at komme ud og se tangplanter, dyr og vandstrømme. Det er ganske nemt at se livet under overfalden, og der sker allerede noget på revet nu, siger Frank Eske-Lund.

Vildt under vandet Den røde snor blev klippet over af Anja Rosengreen(SF), viceborgmester i Halsnæs Kommune. Hun har flere gange slået på tromme for projektet »Vild Kommune«, hvor alle kommuner i Danmark kæmper om at være bedst til at skabe ny natur og mest biodiversitet. Og det kan lige så godt foregå under vandet.

- Mange er efterhånden begyndt at få øjnene op for vigtigheden af en stor og varieret natur på landjorden, men livet i havene er mindst lige så mangfoldig og vigtig for kloden, som naturen på land. Så selvom vi ikke altid kan se, hvad der sker under vandet, så skal vi passe lige så godt på det, som naturen heroppe på landjorden. Et stenrev er jo ligesom at lave en ny skov. Der bliver gemmesteder og mulighed for, at nye planter og dyrearter slår sig ned - som jo igen er føde til andre arter. Det er mangfoldighed, eller biodiversitet, som er et ord, vi alle kommer til at kende rigtig godt fremover, siger Anja Rosengreen og trak i et par waders for at se revet ved selvsyn.

- Nu skal vi se om jeg kan komme derud af, uden at få våde fødder, lød det fra viceborgmesteren.

Anja Rosengreen var stolt over at indvie den største enkeltbevilling til et naturprojekt i Halsnæs Kommunes historie. Foto: Allan Nørregaard

Første, men ikke sidste Selvom tilfredsheden med formidlingsrevet er stor, så sigter Foreningen Hunderevet allerede mod større mål - og rev. Den første etape er nemlig ikke den sidste.

Drømmen er et egentlig Hunderevet i langt større skala end formidlingsrevet, som det sagnomspundne rev ud for Spodsbjerg, hvis eksistens stadig betvivles af nogle, men som ikke desto mindre har lagt navn til projektet.