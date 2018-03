Se billederne: Sultne elever i demonstration foran rådhuset

Under bannere med påskriften »Jeg er sulten«, »8 timers skole uden mad er ikke acceptabelt« og »Skolen skal ikke være et fængsel« gik de fra skolen til rådhuset for at gøre opmærksom på to store problemer i deres hverdag.

Siden sidste sommer har eleverne på Halsnæs Kommunes skoler ikke haft tilladelse til at forlade skolens område. Den ordning har fra starten af det nye år udviklet sig til et problem for eleverne. Her trådte en ny madordning i kraft, hvor eleverne skal bestille deres mad dagen inden. Det betyder, at elever som har glemt deres mad, ikke har mulighed for at købe mad i skolens kantine som tidligere, og at de ikke må forlade skolens område for at købe mad.