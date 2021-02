Se billederne: Skjult kunstværk skal frem i lyset

Pia Kai-Sørensen og Ketil Teisen er i gang med at realisere planen om at skabe et filmværk om den afdøde billedhugger Preben Boyes 'hemmelige' kælder under det gamle mejeri i landsbyen Torup - en helt speciel installation, der foreløbig har været skjult for de fleste og kan beskrives som et inferno af "gys, gru og glæde".