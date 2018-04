Se billederne: Redaktøren fik kunstgræs og sølvnål

Normalt er det ikke Niels Jørgen Larsen, der er i centrum. Som områderedaktør for Frederiksborg Amts Avis i Halsnæs er han vant til at være manden med blokken og kuglepennen, som sætter fokus på en sag, en borger, en bekymring eller en begivenhed. Onsdag eftermiddag måtte redaktøren dog finde sig i, at spotlyset var rettet mod ham i anledning af, at han fyldte 60 år.

Det blev fejret i Vejby-Tisvilde Fodbolds klubhus i Vejby, redaktørens anden hjemmebane. Siden 1995 har han været hovedformand i Vejby IF og tillige formand for Vejby-Tisvilde Fodbold siden 2008.

- Det er et sted, du føler dig hjemme, hvor du lægger mange timer, og som du præger. Det er meget sjældent, du ikke er her flere gange om dagen, men jeg kan konstatere, at Niels Jørgen også er på arbejde ind imellem, lød det muntert fra Torben Dalby Larsen, adm. direktør for Sjællandske Medier, som Frederiksborg Amts Avis hører under.