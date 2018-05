Se billederne: Krydstogtskib vendte tilbage til vikingevelkomst

Se billedserie Et vikingskib sejlede det store krydstogtskib, Braemar, i møde, da det var ved at anløbe Hundested fredag morgen. På kajen blev der kæmpet med både sværd, spyd og lanser til krydstogtgæsternes store fornøjelse. Fotos: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 11. maj 2018 kl. 14:27 Af Kasper Daugbjerg DØnbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hil Braemar! Hil! Hil! Hil!«, brølede de kampklar vikinger på kajen i Hundested, da krydstogtskibet Braemar fra Fred Olsen Cruise Lines fredag morgen lagde til i den nordsjællandske havneby og gengældte gensynsglæde ved at tude i hornet.

Braemar blev i 2016 det første krydstogtskib i Hundested historie og kom det år forbi to gange. Derfor var det også ganske symptomatisk, at det var det 195 meter lange skib, som efter et år uden krydstogtbesøg i 2017, igen bragte krydstogtgæster til Hundested.

Dermed blev 2016 ingen enlig svale, og det glædede havnefoged Søren Brink.

- Jeg står med en følelse af, at vi har gjort noget rigtigt. Det er igen lykkedes, men vi bliver nød til at arbejde videre og blive bedre. Konkurrence er benhård, og vi skal hele tiden presse på og udvikle os for at være interessante, siger Søren Brink.

Han var selv på kajen for at tage i mod trosser og fortøjning. Efter det hårde arbejde var klaret, kunne havnefogeden puste ud.

- Nu er der bare tilbage at smile, være glad og tage godt i mod gæsterne. Jeg er glad for, at så mange folk ombord er kommet ud for at se vores modtagelse, sagde han.

