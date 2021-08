Se billedserie »Nej tak«, stod der på paraplyerne, da Liseleje Havn A.m.b.A. i weekenden holdt borgermøde. Her fortalte de om deres planer for en havn i Liseleje og forsøgte at få underskrifter til at bringe sagen op politisk i Halsnæs Kommune igen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Se billederne: Havnemøde med protester

Halsnæs - 10. august 2021 kl. 09:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Selvom solen skinnede havde flere af de fremmødte paraplyer med, da Liseleje Havn A.m.b.a i weekenden holdt borger- og informationsmøde om deres vedholdende arbejde for at etablere en havn i den nordsjællandske badeby. Projektet har i årevis delt vandene i Liseleje, hvor der er stor uenighed om, hvorvidt en havn vil udvikle eller afvikle byen, og paraplyerne var medbragt i protest og overmalet med »Nej tak«, ligesom flere skilte med budskaber som »Ingen havn i Liseleje« og »Bevar vores natur på mark og strand« var at se på Torvet i Liseleje, hvor mødet fandt sted.

- Vi synes, at mødet gik godt, men der var en del fremmødte fra Danmarks Naturfredningsforening, men meget få af dem sagde noget. Dem, der gjorde, havde desværre ikke sat sig ordentlig ind i hjemmesiden eller projektet, og det bar deres spørgsmål tydeligt præg af, siger Hans Jørgen Hansen, næstformand for Liseleje Havn A.m.b.a.

Han nævner som eksempel en dame, der brugte sin taletid på at vise sin utilfredshed med, at der skulle oplagres både på den store parkeringsplads ved stranden, hvis en havn blev en realitet.

- Men det er slet ikke en del af projektet. Bådene skal sejles til andre havne, tages op og oplagres andre steder. Det har vi også skrevet tydeligt i vores papirer. Det kunne folk bare læse, men det gør de ikke, siger Hans Jørgen Hansen.

Et års arbejde Det var næsten på dagen et år siden, at havneforeningen sidst inviterede til borger- og informationsmøde, og i følge næstformanden er der siden sket meget, både organisatorisk og i arbejdet med at få havnen på den politiske dagsorden igen. Hans Jørgen Hansen nævner i flæng, at der er nedsat aktivitetsudvalg, udarbejdet pr-foldere, ajourført medlemskartoteker og etableret en Facebook-gruppe, så Liseleje Havn A.m.b.a også er synlig på de sociale medier.

I maj i år godkendte bestyrelsen desuden, at der blev lavet et såkaldt borgerdrevet forslag om at genoptage kommunens administrative arbejde med Liseleje Havn, som et politisk flertal i byrådet stoppede i 2018. Får et borgerdrevet flertal 750 stemmer eller underskrifter, så skal det tages op politisk.

Inden mødet havde forslaget 293 stemmer, og havnen havde dertil indsamlet 60 fysiske underskrifter.

Begge tal er siden steget, til henholdsvis 342 og 92.

- Vi har rykket os 49 stemmer siden mødet og fik 32 fysisk underskrifter i weekenden. Det er dælme flot, og vi er stadig fortrøstningsfulde og tror på, at vi når i mål, så sagen kan blive behandlet igen, siger Hans Jørgen Hansen.

Ønsker fair behandling Havneplanerne er siden 2004 med jævne mellem skyllet i land i Liseleje, og siden 2007 har havneforeningen arbejdet på at realisere projektet. Tættest på kom de i 2014, da de fik planlægningstilladelse af Naturstyrelsen til at arbejde videre med havneplanerne. Dengang syntes der også at være politisk opbakning til en havn. Siden afviste Naturstyrelsen dog at give dispensation fra kystbeskyttelseslinjen, da de anså havneplanerne for at være »»i strid med overordnede nationale interesser om bevaring af vores åbne og uforstyrrede kystlandskaber«.

I 2016 fik Halsnæs Kommune mulighed for at ansøge om en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen udvalgte steder i kommunen, men her fravalgte et politisk flertal at inddrage Liseleje, og i 2018 valgte politikerne, at kommunens administration ikke skulle bruge flere ressourcer på kommune- og lokalplanlægning for havnen.

Det kritiserede Jens Christian Olsen, havneforeningens faglige konsulent, da han greb mikrofonen til weekendens møde.

- Vi mener ikke, at vi fik en fair behandling dengang, og vi mener ikke, at kommunen har belyst tingene, som de var. Derfor håber vi på at få en ny og fair dialog om projektet, siger Hans Jørgen Hansen og henviser desuden til, at kommunen tre gange har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i Liseleje; til to høfder, en adgangsvej til stranden og naturlegepladsen Havtyren.

- Jeg var selv projektleder på Havtyren, så jeg ved nok, hvordan det foregik. Og hvis man kan give dispensation til det ene, så kan man også til det andet, siger Hans Jørgen Hansen.

Ros fra matadoren Til informationsmødet viste havneforeningen plancher og billeder af en havn, der bliver bygget i vandet ud for stranden. Den strækker sig i en spids bue fra det gamle fiskerleje, hvor jollerne i dag bliver trukket op på land, til nedgangsvejen fra den store parkeringsplads. Her skal være plads til cirka 180 både og gæstepladser, men havnen skal også fungere som kystsikring.

Formanden for Dansk Sejlunion, Christian Lerche, bakkede projektet op, holdt et indlæg og svarede på spørgsmål ved mødet, og siden tog også Frits Thaulow, formand for Hyllingbjerg og Liseleje Kystsikring, ordet. Han fortalte, at en havn kan holde på sandet og sikre, at kysten ikke bliver lige så hårdt udsat af storme.

Efter oplæggene var der mulighed for spørgsmål, men både modstandere og tilhængere af projektet brugte mest taletiden til at lufte deres synspunkter. Det gjaldt blandt andet den kontroversielle byggematador Svend Petersen, som er en af i alt 16 nye andelshaver i havneforeningen. Han har købt 10 andele i havnen og skamroste projektet, da han fik taletid.