Se billederne: Gondol-sejlads i kanalen

Normalt skal man til Venedig for at se gondoler, men lørdag kunne man nøjes med at tage til Frederiksværk. 300-året for den første kanal i Frederiksværk bliver lørdag fejret med masser af aktiviteter, fest og fyrværkeri. Og en af dagens første begivenheder var et teaterstykke af amatørteateret Støbeskeen, hvorefter en vaskeægte gondol, der har sejlet i Venedig, stævnede ud i kanalen. Idéen om at en gondol skal indgå i markeringen af 300-året for færdigudgravningen af den første kanal fra Arresø til det, som skulle blive til Frederiksværk, er fostret af Frederiksværkegnens Historiske Forening. Baggrunden er at malerier viser, at generalmajor J. F. Classen havde en gondol liggende ved sin bolig ved Arresødal og yndede at sejle fine gæster i gondolen ind for at vise kanonværket i Gjethuset frem.