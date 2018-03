Se billedserie Der var stor tilfredshed at spore blandt de fremmødte unge - både med de nye rammer og med den lagkage, som blev serveret. Fotos. Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Se billederne: De unge fik endelig deres hus

Halsnæs - 21. marts 2018 kl. 17:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Det er fire år siden, at Unge- og Kulturcentret begyndte at dukke op på de politiske dagsordener. Siden er arbejdet med at give de unge et samlingssted trukket, men onsdag aften kunne kommunens unge glæde sig over, at UKC blev åbnet officielt åbnet i den gamle brandstation. Endelig.

- Processen har været meget lang, og der har været bump på vejen, men det betyder ikke noget, nu hvor vi står i det nye Unge- og Kulturcenter. Det skal være stedet, hvor de unge mødes med hinanden og dyrker fælles interesser, og det har været efterspurgt. Nu er mit håb bare, at i også vil bruge, sagde Steffen Jensen henvendt de unge.

I sofagrupper, foran computere og på caféstole havde UKC's målgruppe indfundet sig, og de havde fundet det store smil frem.

- Vi bruger UKC som mødested, hvor vi bare hænger ud. Det har helt klart manglet, lød det fra en pigegruppe, som havde indtaget et par grønne sofaer.

Unge- og Kulturcenter dukkede første gang op på dagsorden i 2014, da Steen Hasselriis(V) var borgmester. Arbejdet med at finde et sted til UKC, og de efterfølgende problemer med at bygge brandstationen om gjorde dog, at unge- og kulturcenteret ikke nåede at stå færdig, mens han var borgmester. Venstremanden fik dog lov at gøre færdig, hvad han i sin tid startede, da han sammen med Steffen Jensen officielt indviede huset med et snoreklip.

- Da vi første gang gjorde os tanker om et unge- og kulturcenter, var det fordi, at de unge blev overset. Vi snakkede meget om skoler, daginstitutioner og ældre, men sjældent de unge. Det ville vi ændre på, og vi havde høje ambitioner. Det har vi stadig, og UKC skal være stedet, hvor de unge gider at være - sammen med unge fra hele kommunen, sagde Steen Hasselriis.

