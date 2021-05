Se billederne: Børnenes Værk blev åbnet med leg

Se billedserie Den nye legeplads - Børnenes Værk - blev onsdag indviet af ellevilde børn fra Frederiksværk Børnehus. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 12. maj 2021 kl. 17:39 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Med jubelskrig og så høj fart, som fem-årige ben kan bære, indtog en gruppe børnehavebørn onsdag middag Arsenalet, Byen, Krudtværket og Landskabet - de fire dele, som til sammen udgør Frederiksværks nye legeplads, som er inspireret af byens og lokalområdets historie. Den er placeret centralt i byen, på Artelleripladsen overfor Torvet, og trækker tråde tilbage til byens tilblivelse.

- Her på Artelleripladsen blev der på Frederik den 5.s befaling opført et værk, hvor man støbte kugler og kanoner. Det var centralt for tilblivelsen af Frederiksværk, og vi kunne ikke forestille os et bedste sted til byens nye værk - børnenes værk, siger Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune.

Her kan man støbe kanoner, kugler eller støbejernsgryder i sandkassen, følge bronze- og støbejernsspor i det store klatrestativ, eller tage en tur i den snoede rutsjebane, værket.

I minibyen kan man få tag over hovedet i de små gule huse, og det gamle møllehjul giver en snurretur, inden trampoliner, hængekøjer eller gynger lokker. Og børnene fra Frederiksværk Børnehus kunne næsten ikke bestemme sig for, hvad der var bedst.

- Rutschebanen! Gyngerne! Det store hjul!, råbte de i munden på hinanden i en sjælden pause fra deres opdagelsestur rundt på legepladsen.

I midten af marts begyndte arbejdet med at anlægge den nye legeplads og knap to måneder senere står den klar. Opførelsen af den nye legeplads sker i et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Realdania som en del af Stålsat by-projektet.

- Projektet udspringer af Stålsat By, hvor vi kobler byens historier og omgivelserne med uviklingen af vores by. Det er et sted, hvor der er plads til leg, og hvor vores børn kan lære om vores bys historie, om værket, industrien og stålproduktionen, der kendetegner Frederiksværk, siger Steffen Jensen.

Legepladsen er det første blandt flere tiltag omkring Mølledammen. Over det næste år vil området undergå en større fornyelse, som har til formål at binde byen bedre sammen og

fremhæve den unikke lokal industrihistorie omkring stålproduktion og Arresø Kanal.

Udover legepladsen er også det nye Nordtorvet, de nye vejbroer over Nørregade og kampstenskanterne langs kanalen et resultat af Stålsat By.