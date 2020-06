Se billedserie Omkring 160 nybagte studenter fra syv forskellige klasser kørte fredag middag ud på studenterkørsel. Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Årets studenter fik længe ventet vogntur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Årets studenter fik længe ventet vogntur

Halsnæs - 26. juni 2020 kl. 14:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som syv rullende diskoteker pumper de oppyntede lastbiler musik i lige så mange genrer ud over parkeringspladsen ved Frederiksværk Gymnasium og HF. Omkring 160 nybagte studenter har trukket huen på og er fredag middag klar til at blive sendt af sted på studenterkørsel. Mellem krammere, glædesudbrud, fællessang og begyndende druk er de seneste måneders aparte og hårde skolegang ved at gå i glemmebogen. På grund af coronavirussen har tiden stået på hjemmeundervisning, færre eksamener og mindre tid med venner og klassekammerater. Men særligt én ting har været vigtig for eleverne.

- Til hver eneste udmelding og pressemøde fra myndighederne har det været studenterkørslen, vi frygtede ville ryge. Det gjorde den ikke, og det betyder alt, at vi kan komme ud og køre vogn, siger Gustav Beier Amdal fra 3.z.

Bag ham proklamerer et banner, at klassen har højere promille end gennemsnit, og festen er så småt ved at starte.

- Man har set vognene kører af sted så mange gange og hørt folks historier fra studenterkørsel. Turen er kronen på værket efter tre hårde år, og det havde ikke været til at bære, hvis vi gik glip af det, siger han.

Nu gælder det hyggen

Blandt de hundredevis af fremmødte ved gymnasiet går Peter Brink Thomsen rundt. Det er hans første år som rektor på gymnasiet, og han glæder sig over, at eleverne får mulighed for at slutte ordentligt af.

- Men de er også blevet adviseret til at følge myndighedernes retningslinjer, have få besøg undervejs og holde afstand, når de kommer ud på deres stop. Men herfra er det ikke os, der bestemmer, siger Peter Brink Thomsen og vinker ivrigt til de mange elever, der råber efter ham.

Gustav Beier Amdal ser bare frem til at glemme alt om COVID-19 og skolegang for en stund.

- Nu skal vi bare ud og køre i 15 timer og hygge os. Jeg tror helt ærlig ikke, at jeg kommer til at skænke coronavirus en tanke, siger han.

Mere personligt

På grund af coronasmitten har gymnasiet i år også måtte droppe de traditionelle planer om én stor translokation i hallen. I stedet har hver enkel afgangsklasse fået deres egen translokation. Syv i alt,

- Det er gået så fint, og flere forældre eller familiemedlemmer har ligefrem spurgt, om vi kan gøre det igen næste år, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF.

I hallen var der plads til cirka 100 per translokation, og det betød, at her enkelt elev kunne have om tre pårørende med. Rektor holdt vanen tro tale til eleverne, men i år holdt eleverne selv og deres lærer også tale.

- Det gjorde det meget personligt og specielt, lyder det fra rektor.