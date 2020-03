Se billeder: Ungt par skal få det hele til at gro på en god måde

Nanna åbner den nye trælåge, så Christopher kan komme ind med trillebøren til de indhegnede marker, der ligger med smuk udsigt til engarealet med gravhøjene på stribe i baggrunden på bakkeryggen, der har givet navnet Syvhøje, skønt der faktisk oprindeligt var otte høje.

- Det er med tungt hjerte, at vi har indhegnet, men det er bare nødvendigt for at holde råvildtet ude, siger hun, mens hun nænsomt lægger muld fra trillebøren omkring et af de 500 nyplantede træer på arealet.

- I januar var der 80 heroppe for at hjælpe med at plante træer. Vi har plantet 500 i 60 forskellige sorter - æbler, blommer, nødder og solbær- og ribsbuske og meget mere. Vi drømmer om at dyrke alt man kan i Danmark, siger hun og peger på de skilte, der fortæller, hvad der skal til at gro op i de enkelte rækker.

Det første som gror på markerne, som Nanna

og Christopher skal dyrke, er rækker med

hvidløg. Foto: Kenn Thomsen







Mens rådyr altså holdes uden af hegnet, har andre ubudne gæster været på besøg, så de desværre har opdaget at tre træer er gravet op og stjålet, to æbletræer og ,et nøddetræ.

Nanna Thomsen og Christopher Lundgren kom i sommer til Melby som forpagterpar på Danmarks første andelsgård. Bag projektet står foreningen Andelsgaarde, som i første omgang har lejet Lerbjerggaard, der efter at have stået tom en årrække, er det, man i ejendomsmæglerkredse kalder en projektejendom, mens andre bruger udtrykket håndværkertilbud eller siger det rent ud - faldefærdig! Det sidste er rent bogstaveligt, da den den gamle svinestald er ved at styrte sammen, så der er sat sikkerhedshegn omkring den.

Nanna og Christopher drømmer om at flytte ind i en istandsat gård og er spændt på det projekt, Andersgaarde har igang, hvor Realdania har bevilget en million kroner fra puljen Underværker til opførelse af et fælleshus omgivet af et drivhus som klimaskærm.

Nu skal det gro

I øjeblikket bor de i et lejet hus i Melby få minutters gang fra gården, og i første omgang er det deres håb, at kommunen siger ja til, at de må opsætte et drivhus ude på marken. Udover træerne er noget af det første, som spirer her nogle rækker med hvidløg.

De skal nok komme, men det unge par er spændt på resten. Kan de få noget til at gro? Christopher konstaterer, at jorden er noget nedslidt efter, at der en lang årrække kun har været dyrket kartofler. Nu lægger de op til en helt anderledes varieret landbrugsdrift med fokus på økologi og bæredygtighed.

- Vi overtog det i juli/august, men har jo ikke rigtig dyrket noget, så jeg føler først, det er nu, vi skal i gang, siger Christopher, da vi har sat os på nogle gamle stole fra laden på en sjælden solbeskinnet dag, hvor det faktisk er muligt at finde en lun krog til en snak, da fotografen er taget videre på andre opgaver.

60 forskellige sorter træer og buske er blevet

plantet på andelsgården.

Foto: Kenn Thomsen

Nanna på 27 og Christopher på 23 år fandt sammen på Kalø Økologisk Landbrugsskole, hvor de var søgt ind, skønt de ikke havde haft meget med landbrug at gøre i opvæksten. Christopher er fra Lyngby og har ingen landbrugere i familien. Faktisk har ingen i hans familie nogensinde dyrket noget, som han siger!

Nanna kan fortælle, at hun er født på et nedlagt landbrug, men ellers er vokset op i et villakvarter i Jyderup, inden hun flyttede til København for at læse. Efter at have afsluttet en balchelor med verdens længste titel, som hun siger, var hun imidlertid blevet træt af København.

- Jeg var nødt til at komme ud af den københavnerboble, hvor alt handler om cv, udseende og fitnesskort og prøve et andet miljø, Så jeg startede på Kalø og blev fuldstændig solgt,. Krop og sjæl havde rigtig godt af det, og at jeg så blev forelsket i Christopher gjorde det ikke nemmere...så tog det fart derfra, fortæller hun med et smil.

Sad og tudede

Nanna kalder Christopher for en kæmpe bionørd, mens hun selv er mere Exel-planlægger, og det er den kombination, de håber bogstavelig vil bære frugt på ejendommen i Melby. De ønskede at finde deres eget sted, hvor de i trygge rammer kunne praktisere idéerne fra Kalø med en økologisk landbrugsdrift, hvor der blev optaget noget CO2 og var plads til biodiversitet, men var klar over, hvor svært det var at realisere økonomisk, til de hørte om foreningen Andelsgårde.

- Vi tog til deres generalforsamling sidste forår og hørte om deres visioner, som bare var meget mage til vores. Skabe fællesskaber ude på landet, dyrke fødevarer til mennesker på en bæredygtig måde. Og gøre plads til biodiversitet og genopbygge forfaldne gårde. Jeg sad og tudede ovre i hjørnet, for jeg var meget rørt over at komme ind i et fællesskab med nogle mennesker, som ikke havde med landbrug at gøre, men delte de samme visioner som os, siger Nanna Thomsen.

De sendte en ansøgning og havnede altså i Melby, hvor de føler sig taget godt imod. Naboer og folk i byen har været søde og interesserede, og Nanna er valgt i bestyrelsen for sammenslutningen af lokale fødevareproducenter Spisekammer Halsnæs.

- Særlig i Spisekammer Halnæs er vi taget imod med åbne arme, de var meget glade for nye kræfter og syntes, projektet var så spændende, siger Nanna.

Skånsom drift

Hjemme i dagligstuen i deres lejede hus i Melby er ting begyndt at spire i kasser. De er ved at forberede jorden og ser frem til, at de kan begynde at plante ud, således at det lille bed med hvidløg får selskab af en masse på en stor grønsagsmark, hvor der også skal være plads til krydderurter og blomster.

Håbet er i maj at åbne en grønsagsbod på gården i Melby, og man vil være på plads til første torvedag i nabobyen Torup, ligesom man har en aftale om at levere til Krogerup Højskole.

I september søgte man om at omlægge til økologisk landbrugsdrift. Det tager to år at blive godkendt, så man må først sælge varer som økologiske i 2021.

Lerbjerggårds jorde har udsigt til Syvhøje

udenfor Melby.

Foto: Kenn Thomsen

- Idéen er under alle omstændigheder at dyrke jorden så skånsomt som muligt, med de indhegnede marker kan vi heller ikke komme ind med en stor maskine, og vi kommer ikke til at pløje jorden.

De konstaterer, at landbruget i Danmark er en kæmpe klimasynder, men de vil gøre hvad de kan på deres lille areal i Melby for det modsatte.

- Jorden har brug for holde på vand og næringsstoffer, når vi får så meget regn. Det tænker vi meget ind i vores produktion for at hjælpe klimaet, konkret ved hele tiden at have nogle planter, der ved fotosyntese kan omdanne CO2, siger Christopher.

- Når vi har høstet grønsager, vil vi så ekstra afgrøder, som står om vinteren, og det er også derfor, vi har plantet træer, de laver også fotosyntese. Og så er der det hele med biodiversiteten: Cirka halvdelen af jorden, der hører til jorden, anvendes til produktion. Den anden halvdel bliver til naturpleje, og på et meget lille areal kommer vi til at have en kæmpe diversitet i afgrøder, supplerer Nanna.

- Det er ikke fordi, vores grønsager kommer til at redde sjældne sommerfugleater, men gør det et lidt bedre sted at være for insekter og andre - vi kan ikke redde truede dyrearter i produktionen, men måske på vores eng nede bagved, fortsætter Christopher.

Han og Nanna har fået en chance som andre unge med samme drømme har meget svære betingelserne for at realisere. Tunge banklån på en nedslidt ejendom er ikke den bedste base for et sundt landbrug, som Nanna konstaterer. De lægger ikke skjul på, at det hele er nyt for dem, og de er realistiske med udsigterne:

- Det første år gælder det med hiv og sving at finde ud af alting. Vi skal se, om jorden gider give os nogle grøntsager, eller den er træt og skal have en pause. Det bliver, som det bliver!