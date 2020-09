Se billedserie Over 500 deltagere pandemien baghjul i en virtuel udgave af Frederiksværk Stålmand fra den 4. til 6. september. Mange af dem børn fra kommunens institutioner. Foto: Hundested Børnehus

Se billeder: Stålmænd og stålkids lod sig ikke stoppe

Halsnæs - 08. september 2020 kl. 16:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Søndag ville under normale omstændigheder have stået i Stålmandens tegn, hvor flere hundrede store og små motionister skulle have svømmet i havnebassinet, cyklet langs fjorden og løbet over målstregen ved Gjethuset i Frederiksværk. Men selvom coronavirus fik udsat det efterhånden traditionsrige triatlonevent, der er blevet afholdt fem år i træk og som igen i år var udsolgt, så gav over 500 deltagere pandemien baghjul i en virtuel udgave af Frederiksværk Stålmand fra den 4. til 6. september.

- Vi har afholdt virtuelt løb på på den halve ironman, stålsprinten og for stålkids. Det er foregået ved, at folk har været ud og løbe og efterfølgende har sendt billeder til os af deres anstrengelser. Så sørger vi for, at der kommer medaljer ud, siger Jakob Helnæs, projektleder, Frederiksværk Stålmand, DGI Nordsjælland.

På den måde holdes eventen og de mange deltagere i gang på forsvarlig vis - sammen virtuelt men fysisk hver for sig.

- Vi havde glædet os til at være derude med deltagere og publikum og se tingene gå op i en højere helhed. Set i det lys var det en trist weekend for os, men vi glæder os i stedet over, at så mange har været glade for at komme ud og bevæge sig og have det fedt, siger Jakob Helnæs.

Der vil dog ingen vindere bliver kåret på de forskellige distancer i år.

- Selve konkurrencen er aflyst, for vi kan ikke kontrollere, om folk har løbet ned af bakke og i medvind hele vejen, og det ville give ulige vilkår. Derfor kårer vi ingen vindere.

Mange stålbørn En optælling fra DGI Nordsjælland viser, at cirka 530 deltagere har været i gang i den virtuelle udgave af Frederiksværk Stålmand. Rigtig mange af dem er institutionsbørn, for institutionerne i Halsnæs har gratis fået lov at deltage.

- Der har været i alt 374 børne- og vuggestuebørn ude og løbe stålkids, og de udgør størstedelen af deltagerne, siger Jakob Helnæs.

Børnehuset Kregme havde blandt andet 91 børn i løb, i Børnehuset Ølsted løb 70 børn fredag og mandag og Hundested Børnehus havde 30 stålkids i gang.

Børnehuset Kregme havde blandt andet 91 børn i løb, i Børnehuset Ølsted løb 70 børn fredag og mandag og Hundested Børnehus havde 30 stålkids i gang. Foto: Hundested Børnehus

En forløsning 32 motionister kastede sig ud i Stålmandens længste distance - en halv ironman med 1,9 kilometer svømning, 88 kilometer cykling og 20 kilometer løb, mens 35 klarede sig igennem stålsprinten - 500 meter svømning, 25 kilometer cykling og 5 kilometer løb.

- Det er selvfølgelig mange færre end til en normal stålmand, men det er altså rigtig sejt, at så mange går ud og gennemføre distancerne uden det store setup, og selvom der intet publikum eller andre deltagere er. For mange er det nok et spørgsmål om, at de har trænet op længe og skulle have en forløsning, siger Jakob Helnæs.

Større fest I løbet af sommeren begyndte store motionsarrangementer på stribe at aflyse og udskyde, men stålmanden så længe ud til at kunne blive en realitet. I løbet af sommeren steg smittetalene med coronavirus i Danmark, og så trak politikerne håndbremsen på genåbningens fase fire, der blandt andet indebar, at forsamlingsforbuddet skulle hæves til først 200 og siden 500 personer.

- Det forblev i stedet på 100 personer, og da smittetallene gik den forkerte vej, blev vi nød til at trække stikket. Det var det eneste rigtige at gøre, og vi er heldigvis blevet mødt med enorm forståelse fra deltagere og sponsorer, siger Jakob Helnæs.

Frederiksværk Stålmand er nu planlagt til den 5. september 2021, og projektlederen lover en kæmpe motionsfest næste år.

- Vi har helt klart planer om, at det skal være en større fest næste år. Vi har tid og overskud til at tænke nye tanker samtidig med, at der lå en masse ting klar til 2020, som kan genbruges. Så vi er klar til at brænde en masse energi af, siger han.