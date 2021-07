Se billedserie 253 madmotionister deltag i Danmarkspremieren på »Taste & Run«, hvor de tilbagelagde 12 kilometer og undervejs smagte på alt det bedste fra lokale fødevareproducenter i Halsnæs Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Løb, smag, gentag: Madløb var succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Løb, smag, gentag: Madløb var succes

253 deltagere koblede motion i det fri med at smage på den bæredygtige og lokale fødevareproduktion.

Halsnæs - 04. juli 2021 kl. 14:16 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

12 kilometer, seks stop og og et utal af smagsoplevelser stod på menuen, da 253 madglade motionister begav sig ud på den første udgave af gastroløbet Taste & Run med Grønnessegaard Gods og de omkringliggende gårde i Halsnæs som centrum. Den specielle kombination af motion i det fri og oplevelser for smagsløgene havde lokket Inge Ibbi Bak og to veninder af sted, og det fortrød de bestemt ikke.

- Vi er tre piger, som er meget interesseret i mad, og det var spændende og en helt ny oplevelse at kombinere motion og mad på den måde. Det var rigtig fedt, og jeg håber, de gentager successen de kommende år, siger Inge Ibbi Bak.

Selv om hun i mange år har arbejdet i Halsnæs, fik hun undervejs set steder og naturområder, som hun aldrig har besøgt før.

- Det var en skøn rute, en god stemning mellem deltagerne og sjovt at opdage, at man kan komme rundt i kroge af sit lokalområde, som man ikke kender, siger Inge Ibbi Bak.

Madtour Deltagerne havde maksimalt fire timer til at tilbagelægge ruten, så der var tid til at stoppe undervejs og nyde både vådt og tørt hos de lokale fødevareproducenter. Første stop var Sølager Værkstederne, hvor der blev serveret hvidvin sammen med hvid fisk med små brombærglaserede rødbeder med grønt knas af bl.a. persille og koriander.

Herefter bevægede madmotionisterne sig til Højbakkegård, hvor syrlige blommer med fed fløde, som har trukket smag med brændt hø, spillede hovedrollen. Plukket langtidsstegt lammekølle spiller anden violin og bleve serveret med en frisk kirsebærsauce kogt med honning og rosmarin. Røde Ran fra Halsnæs Bryghus blev drukket til med velbehag.

Næste smagsindtryk kom i Tothaven, som havde lavet gedemælksis med bagte rabarber og et glas mousserende vin.

Undervejs fik deltagerne både fisk, vildt, is, vin, øl og en hotdog lavet med lokale råvarer. Foto: Kenn Thomsen

Siden fulgte Tømmerup-Østerbjerg, hvor der var friskbagt brød røget kød, pølse, honning og marmelade og et glas dessertvin, inden deltagerne på Poelhøj & Bakkehøj fik en lækker hotdog i hånden med pølser fra Slagter Duelund i Frederiksværk, løg fra Sølager syltet med timian, ketchup lavet på lokale tomater toppet med små urter.

Sidste smagfulde stop var på Grønnessegaard Gods, hvor en hel Taste Village desuden var sat op for andre besøgende.

Her sluttede motionisterne dagen af med nye kartofler kogt med salt, knust med smør, let salat vendt med urter, en cremet røget majs creme og syltede ramsløg som tilbehør til vildt.

Hele menuen - og den efterfølgende gallamiddag - var arrangeret af Steven Damkilde, som er medlem af Kokkelandsholdet.

Undervejs tilbagelagde madmotionisterne 12 kilometer og fik seks steder - blandt andet på Grønnessegaard Gods - oplevelser til smagsløgene.

- Det hele var så godt tilrettelagt. Vi blev kølet ned med is i Tothaven, og da vi trængte til noget salt, saft og kraft efter at have sved, så nåede vi stoppet med pølser fra grillen. Vi blev tanket godt op undervejs, men det hele blev serveret i afmålte portionsstørrelse, så vi ikke været tunge i maven, før vi nåede målstregen, siger Inge Ibbi Bak.

- Og det viste, hvor mange gode, lokale produkter vi har.

Missionen lykkedes - og gentages Dagen derpå er der også glæde at spore hos arrangørerne.

- Folk var glade og positive. Jeg stod i målområdet og tog spændt imod folk, og de var så rosende over ruten, seværdighederne, de lokale producenter og maden, at jeg kneb en lille tåre på et tidspunkt. Vores mission lykkedes, siger Freddy Hejgaard, kasserer i »Smagen af Halsnæs«, som står bag løbet.

Han slår allerede nu fast, at Taste & Run vil blive gentaget næste år - helt præcis den 14. maj 2022.

Mission med Taste & Run lykkedes i følge arrangørerne, som nu ser frem til at gentage succesen i 2022. Foto: Kenn Thomsen

- Det har været med i vores strategiske planlægning fra dag ét. Det her løb er så specielt - det eksisterer ikke andre steder i Danmark - og det skal laves én gang om året heroppe, siger Freddy Hejgaard.

- Vi arbejder med sportsturimes og tror på, at det her kan trække folk til og blive en gevinst for erhvervslivet.

Det seneste år har coronapandemien været skyld i mange aflyste og udskudte arrangementer. Men faldende smittetal, afstand og håndsprit gjorde det muligt at afholde Taste & Run.

- Det er en glæde at få lov at være i det virke igen. Vi har haft en masse løb, der har været aflyst på grund af corona og nogle, som har været gennemført med mange restriktioner, så det var en kæmpe glæde at få lov at afholde det her på en ordentlig måde, siger Freddy Hejgaard.