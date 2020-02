Se billeder: Historisk hus bliver revet ned

Engang var Villa Alp på Torvet 10 i Frederiksværk en af stålbyens stolte ejendomme. Villaen fra 1903 var oprindelig ejet af kancelliråd, hoteldirektører, en grosserer og en vognmand. Engang var huset bevaringsværdigt, men efter at have stået tomt i over et årti, er pyntet pillet af Villa Alp, og snart står huset ikke mere. Onsdag er nedrivningen af den 117 år gamle bygning startet.