Se billedserie Der skulle balanceres mellem traditioner og virustiltag , da 40 børn mandag startede i børnehaveklasse på Frederiksværk Skole.

Se billeder: Første skoledag i coronaens tegn

Halsnæs - 11. august 2020 kl. 10:39 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksværk: 40 små poder stod mandag morgen klar ved hver sin kegle foran Frederiksværk Skole inden deres første skoledag - en milepæl for de forventningsfulde børn og deres spændte forældre. Et utal af børn har gennem haft første skoledag på matriklen, men ingen af dem har helt lignet det, som udspillede sig mandag morgen. Det var første skoledag i coronaens tegn, og den farlige virus satte sit aftryk på den festlige dag.

- Vi plejer at tage i mod børnene indenfor, men gjorde det i dag udenfor, hvor der bedre mulighed for at holde afstand, siger Mette Sabra, skoleleder på Frederiksværk Skole.

Børnene blev stillet ved hver deres kegle, hvorefter lærerne gik rundt og sørgede for, at både børn og voksne blev sprittet af.

- Vi vil gerne signalere, at vi tager det her alvorligt, og samtidig holde fast i de traditioner, som gør dagen til noget specielt og gøre børnenes hverdag så normal som mulig. Derfor fik forældrene også mulighed for at komme ind i klassen og tage billeder af deres børn, men vi satte en begrænsning på fem forældre ad gangen, siger Mette Sabra.

Lige nu fylder god hygiejne meget på skolen, men skolelederen håber, at fokus på et tidspunkt kan vende tilbage til mest at være på »den klassiske fagrække«.

- Lige nu fylder det vores hverdag at sikre en god håndhygiejne med håndvask og afspritning. Det er ikke et stort problem i udskolingen, men i de små klasser kan det tage lang tid, når der skal vaskes hænder mange gange dagligt.

Konservativ indstilling I Halsnæs Kommune har der de seneste uger ikke været nogen tilfælde af coronavirus, men på landsplan er der blandt andet i Ringsted, Århus og Silkeborg set mange nye smittede.

- Myndighedernes retningslinjer giver på mange måder mulighed drive skole som tidligere, men vi holder fast i nogle af de ting, som vi har indført i coronatiden, fordi der i øjeblikket ses en opblomstring af smittetilfælde i Danmark, siger Mette Sabra.

Det betyder blandt andet, at forældrene fortsat skal aflevere deres børn udenfor skolen, at skolens udeområder er opdelt og at eleverne ikke bevæger sig rundt på skolen, men bruger udearealerne, når de skal fra et lokale til et andet.

- Det kan være, at den seneste udvikling i smittetilfældene bare er et skvulp, inden Danmark igen har et lavt smittetal igen, men lige nu vælger vi at være konservative og holder fast i de indsatser, vi tidligere indførte. Så må vi se på at slække dem igen, hvis situationen ser bedre ud, siger Mette Sabra.

- Vi har øver os gennem nogle måneder på det her, og vi er blevet klogere undervejs på, hvordan vi bedst tackler situationen.- klare forskelligheden.