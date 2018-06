Se billeder: Elever bliver havemænd

- Det her er billedet på skolereformen, som blev indført for fire år siden. Det er her, undervisningen bliver praktisk, her undervisningen sker i samspil med det omgivende samfund og rækker ud over skoledagens normale time. Det er her, læringen for alvor kommer i spil. Det er fantastisk at opleve, siger hun og kalder skolehaven for »et sted for læring, glæde og gavn«.