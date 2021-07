Se billedserie Marian Ågesen viser Gl.Sussi fra 1947 frem på DFÆL?s sommerstævne i Frederiksværk Lystbådehavn. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Ældre træskibe flokkes til længeventet sommerstævne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Ældre træskibe flokkes til længeventet sommerstævne

Halsnæs - 17. juli 2021 kl. 04:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Oprindeligt var det planen, at Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer(DFÆL) skulle have afholdt sommerstævne i Frederiksværk sidste år, men coronapandemien umuliggjorde, at skibsentusiasterne kunne mødes. Nu er foreningen dog klar til at tage revanche, og den 15.-18 juli afholder de derfor sommerstævne i Frederiksværk Lystbådehavn.

- Allerede dagen inden stævnet var næsten halvdelen af deltagerne ankommet. Det er uvant, men folk har virkelig haft brug for at ses, siger Simon Bordal Hansen, formand for DFÆL.

Omkring 34 både er tilmeldt, og da Frederiksborg Amts Avis er forbi havnen ligger de nogenlunde samlet ved gæstebroerne udsmykket med flag.

- For mange år siden kunne vi komme helt op på 100 deltagere, men der er ikke så mange skibe tilbage. Så vi er meget tilfredse med fremmødet, og vi kunne nærmest ikke være flere både her i havnen eller deltagere i klubhuset, siger Marian Ågesen, som er medlem af foreningen og til daglig bor i Frederiksværk.

Værner om kulturarv Sommertræffet blev officielt skudt i gang, da borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen(S), bød de mange sejlerne velkommen.

Her fortalte han om Frederiksværks industrihistorie, produktionen af krudt, kugler og kanoner spiller en hovedrolle. Den kulturarv forsøger politikerne aktivt at værne om ved at have historien for øje, når der byudvikles.

Omkring 34 af de gamle lystfartøjer deltager i stævnet, som blandt har kapsejlads på programmet. Foto: Allan Nørregaard

- Det handler om at værne om en kulturarv og have respekt for det, som generationerne før os har skabt, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- De samme værdier genkender jeg hos jer. I værner og plejer jeres træbåde med respekt for historien og for at fortsætte deres virke.

Genoplivede Sussi De deltagende både er primært lystfartøjer af træ i forskellige størrelser og nogle af dem næsten 100 år gamle. De fleste er sejlbåde, men der er også et par motorbåde, som deltager i år. Marian Ågesen ejer selv en af dem. Den hedder Gl. Sussi og er en 37 fods motoryacht fra 1947.

- Pas på hovedet, lyder det formandende, da hun byder ombord.

Gl. Sussi er oprindelig en norsk salonbåd, der blev tegnet af den berømte Richard Furuholmen. Marians tidligere svigerforældre købte den i 1973, men båden endte siden sine dage under et tykt lag støv i en bådhal. I 2009 kom Marian og hendes nye mand forbi den og forelskede sig i båden, som hun første gang så som 17-årig.

Siden brugte de ni måneder på at istandsætte og renovere båden indvendig og udvendig, og i dag er det en sjældenhed i de danske farvande.

- Jeg har ikke set andre lignende både herhjemme, men den har nogle søsterbåde i Norge, siger Marian Ågesen.

De næste dage er alle velkommen til at få en snak med træbådsejerne om bådenes historie og vedligeholdelse.

Lørdag er der kapsejlads på fjorden, hvor der er afgang cirka klokken 10 og forventet hjemkomst mellem 15,00 og 16.00. Dagen sluttes af med festmiddag for medlemmerne og præmieuddeling for mest velholdte både.