Se billeder: Årgang 2021 tjekker ud

Det tager normalt to år at færdiggøre HF eller tre år at tage en STX-uddannelse, men de 129 afgangselever på Frederiksværk Gymnasium & HF, som fredag fik tildelt deres afgangsbevis, har ikke haft et helt normalt forløb. Godt nok er de blevet færdige inden for den normale tidsramme, men coronapandemien har i knap halvandet år sneget ind bag gymnasiets gule mure og haft stor indvirkning på elevernes dagligdag, undervisning og sociale liv.

- Vejen til sidste eksamen, huepåsættelse, flere dages fejring med familie og venner, translokation og lige om lidt vogntur har været meget anderledes, end nogen af jeres forgængere, som har siddet her i denne hal, oplevede i deres gymnasietid. Det kan ingen være i tvivl om! (...) I har stået i en situation vi andre i vores ungdomsliv aldrig har stået over for. På den måde er I en helt særlig årgang, sagde Peter Brink Thomsen.

Midt i al festivitassen stod rektor Peter Brink Thomsen med et bredt smil og agerede holder for en øl-bong, inden lastbilerne begyndte at køre med flere elever løbende efter. Man kunne foranlediges til at tro, at enkelte elever ikke var velkommen om bord, men løbeturen er en »præmie« for at have sikret sig et 12-tal til den afsluttende eksamen.