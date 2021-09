Se billedserie Frederiksværk Stålmand måtte i år ikke kåre en officiel vinder, men Marius Hollender var dagens hurtigste stålmand. Foto: Thomas Quvang

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Veteraner og lynhurtig debutant deltog i Stålmandens comeback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Veteraner og lynhurtig debutant deltog i Stålmandens comeback

Halsnæs - 05. september 2021 kl. 19:22 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Selvlysende badehætter og tætsiddende våddragter udgjorde uniformen for størstedelen af de fremmødte på Frederiksværk Lystbådehavn søndag morgen, hvor den 6. udgave af Frederiksværk Stålmand - 7. hvis man tæller den virtuelle udgave sidste år med - blev skudt i gang.

- Om lidt går det løs for Frederiksværk Stålmand 2021, og det er noget, vi har ventet i lang tid på. Sidste år måtte vi lave hver vores stålmand, men i år kan vi igen samles. Det er skønt, og det er skønt at se, hvordan idrætslivet og fællesskabet blomstrer. Det er sjovere og mere motiverende at være sammen om tingene - og have nogen at måle sig med, sagde borgmester Steffen Jensen(S), klædt i løbesko, shorts og en træningstrøje.

Han var nemlig en del af et stafethold til Stålsprinten og stod for at løbe holdets fem kilometer.

- Og vi regner selvfølgelig med at vinde, lød det optimistisk.

Micdrop I år blev deltagerne som noget nyt ikke sendt af sted i samlet flok fra vandet. I stedet startede de i gruppevis på land og løb så ned af en rampe til vandet - en procedure, som har været ønsket af deltagerne og som ifølge arrangørerne skal give bedre plads og flow på ruten og i skiftezonerne.

De første deltagere blev sendt af sted klokken 09.00 med nedtælling fra de fremmødte publikummer, venner og familiemedlemmer, og måske har en enkelt af svømmerne haft overskud til at finde den mikrofon, som den ene speaker kom til at tabe i havnebassinet undervejs.

Veteranerne Lasse Mørch og Carsten van Hauen(Tv.) deltog både i Stålsprint og Flagdag. Foto: Kasper D. Dønbo

Velbesøgt comeback Cirka 600 børn og voksne var i år tilmeldt Frederiksværk Stålmand. Enten på den lange distance, Stålmanden - 1,9 km svømning, 89 km cykling, 20,5 km løb - den korte distance Stålsprinten - 500 meter svømning, 25 km cykling og 5 km løb eller løberuterne til børn.

- Vejrguderne er med os, og stemningen er tårnhøj. Efter et års fravær er det fantastisk igen at kunne skyde Frederiksværk Stålmand af, sagde Lise Steenberg Pedersen, projektleder på Frederiksværk Stålmand for DGI.

Debutant var hurtigst I år har Stålmanden grundet en anden polititilladelse ikke karakter af konkurrence men af motionsarrangement, så der måtte ikke kåres en officiel vinder. Men helt uofficielt var Marius Hollender fra Kvik Tri første mand over stregen ved Gjethuset, hvor ganske mange kom forbi i løbet af dagen for at heppe.

Han var endda syg i ugen op til Stålmanden, men rejste sig fra sygesengen på overbevisende facon med en vindertid på 4:45:20. Det var tre minutter hurtigere end nummer to.

- Det er min første tri, og så er jeg hurtigst. Det er så fedt, siger Marius Hollender.

Den hurtigste kvinde var Emilie Petersen fra TRI4, der kom ind på en 8. plads blandt alle løbere.

- Det var meget hårdt derude. Det er godt nok kuperet heroppe, sagde hun.

Deler arbejdet Både Stålmanden og Stålsprinten kan tilbagelægges individuelt eller som stafethold. Frederiksværk Gymnasium & HF stillede med flere letgenkendelige hold i lyseblå trøjer, og blandt dem som delte det hårde arbejde var også de to soldaterveteraner Lasse Mørch og Carsten van Hauen.

- Det bliver fedt at mærke fællesskabet og hyggen. Det er syv år siden, at jeg lavede min sidste tri, men hvem ved, om det her giver blod på tanden igen, siger Carsten van Hauen, der tog sig af holdets løb og cykling.

Lasse Mørch træner en del og har tidligere svømmet op mod 10 kilometer, og selvom det er noget tid siden, at han sidste besøgte svømmehallen, så var han fortrøstningsfuld i forhold til at klare de 500 meter svømning.

Stiller op for veteraner Mere alvorlig blev minen, da snakken faldt på de to herrers program senere på dagen. Flagdagen, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes, blev nemlig søndag afholdt i Skjoldborgparken i Frederiksværk, og her skulle de to veteraner efterfølgende deltage.

Carsten van Hauen har været udsendt til Kosovo og er i dag stadig soldat, mens Lasse Mørch i 2010-2011 var udsendt til Afghanistan og i dag er folkeskolelærer.

- Jeg har oplevet livet fra den grimme side. Jeg har set fire kammerater blive sprængt i luften, og de tre lever ikke i dag. Den slags kan mange mennesker ikke lide at høre, men vi har som land valgt at sende soldater i krig, så har vi også en pligt til at høre på dem og støtte dem, når de kommer hjem, sagde Lasse Mørch, der ganske sigende havde en sort t-shirt med teksten »stiller op for veteranerne« på.

Han skulle holde oplæg til Flagdagen, hvor han ville tage udgangspunkt i sin egen udsendelse.

- Jeg har fundet en masse skriverier fra dengang - breve og dagbog - i alt 35 sider, som jeg vil bruge til at komme med en narrativ fortælling om den unge mand, der tog afsted for at opleve verden og komme ud af osteklokken, og soldaten, der kom hjem. Man hører meget om, hvad der sker dernede, men ikke så meget om, hvad soldaterne føler, når de tager afsked med familien eller står dernede, siger Lasse Mørch.