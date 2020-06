Se Danmarks største sandskulptur

Sandskulpturfestivalen i Hundested slår dørene op grundlovsdag 5, juni kl.10.00. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 04. juni 2020 kl. 10:59 Af Niels Jørgen Larsen, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bliver Danmarks største sandskulpturfestival i år og vi får Danmarks største sandskulptur!

Det fortæller »bagmanden« bag Hundested Sandskulpturfestival Christian Warrer om årets udstilling på Hundested havn, der åbner grundlovsdag fredag 5. juni og kan besøges helt frem til udgangen af efterårsferien i oktober.

Tre kunstnere skal sammen lave den store skulptur, der er 15 meter lang og fire meter høj. Hvad den kommer til at indehodle skal de tre kunstnere frit finde ud af, men publikum får chancen for at følge med i arbejdet, da de i år ait 14 kunstnere vil arbejde på pladsen mens der er publikum weekenden den 5.-7. juni.

Udover den store skulptur byder årets festival med en samling miniature-skulturer langs en væg indendørs i udstillingshallen.

Årets tema for Sandskulturfestivalen i Hundested er »What a Wonderful Word«, inspireret af Louis Armstrong-klassieren.

- Med udgangspunkt i klimadebatten vil vi bidrage positivt med en hyldest til kloden, men temaet er jo ikke blevet mindre aktuelt af Corona-krisen, siger Christian Warrer.

COVID-19 påvirker på flere måder årets festival. Nogle af kunstnerne kunne ikke komme til Hundested af den årsag, men til gengæld er det lykkedes at finde andre, således at i alt 14 kunstnere medvirker. Det er to mere end sidste år og syv af kunstnerne er helt nye.

- Det er en sidegevinst at vi kan vise spændende nye kunstnere.

Disse syv kunstnere var også med sidste år: Bouke Atema, Tyskland, Helena Bengert, England. Joris Kivits, Holland, Susanne Ruseler, Holland. Marielle Heesels, Holland, Leonardo Ugolini, Italien og Zara Gaze England.

De nye navne, hvor nogle har deltaget tidligere år, er: David Engurrand, Belgien, Charlotte Koster, Holland, Lucas Bruggemann, Litauen, Wilfred Stijger, Holland. Edith van de Wetering, Holland, Radovan Zivny, Tjekkiet og Sue McGrew, USA,

For at undgå kø ved indgangen kan man bestille sin billet online og samtidig være sikker på, at der er plads når man kommer frem. Publikum kan scanne billet eller bruge mobiltelefonen ved selv-scan, så man kan komme til udstillingen og se det hele uden at skulle røre ved noget.

Der bliver også opsat glasvægge ved indgangen, og i hallen bliver trafikken ensrettet, så man kun går én vej rundt i gåsegang.

Over 400.000 har besøgt Hundested Sandskulpturfestival gennem årene. Fra 5. juni til 18. oktober er der åbent alle dage kl. 10-19. Den normale billetpris er 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn op til 12 år. Der er også mulighed for grupperabat. Børn har adgang til sandkasse, hvor de selv kan bygge skulpturer, og der er café. Se mere om billetsalg m.v. på hjemmesiden sandfestival.dk.