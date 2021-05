Schumachers er i Kajgaden

- Det har været en fantastisk modtagelse de første dage, både fra byens borgere, turister, sejlere og de andre erhverv på havnen, som har været forbi for at sige hej, og vi har talt om hvad vi kan lave af ting sammen. Der kommer til at ske sjove ting i samarbejde med andre virksomheder, siger Dan Schumacher.

- Vi håber rigtig mange kommer for at smage og købe. Er kunderne glade, bliver vi glade. Vi viser vore fade frem og forklarer hvad vi gør med de forskellige produkter. Senere er det planen at holde kurser og smagninger med forskellige temaer, rom, whisky, gin og brændevin. Det bliver noget til de mørke vinteraftener, og grupper og firmaer har allerede vist interesse, fortæller Dan Schumacher.

Han har over 20 års erfaring med at fremstille krydderbrændevin efter tidligere at have arbejdet som kok. I 1999 begyndte han at udvikle Schumacher Brændevine. Dan Schumacher har set mulighederne for at være en del af udviklingen på Hundested havn, som han bl.a. er blevet introduceret til via vennen Jens Heding fra Spisehuset Knud.