Schumacher rykker ind på havnen

- Her kan kunderne smage og købe vores produkter, og vi viser vores setup, og hvordan vi arbejder med fadlagring, siger Dan Schumacher, der har over 20 års erfaring med at fremstille krydderbrændevin.

Dan Schumacher er tidligere kok, men slog sig så at sige på flasken i 1999, hvor han begyndte at udvikle Schumacher Brændevine. Han har en årrække haft sin produktion i en ejendom i Aagerup ved Helsinge, men snart kan man altså også møde ham i Hundested.

- Det er en rå havneby i voldsom udvikling, og det vil jeg godt være en del af. Min gode ven Jens Heding startede Spisehuset Knud og jeg har hjulpet ham med at bygge det op. Jeg kan fornemme stemningen i byen og finder det attraktivt at være en del af det og synes jeg har noget spændende at vise frem, siger Dan Schumacher om grunden til at åbne i Hundested.