Det var andre passagerer, som foreslog medarbejderne på M/F Isefjord, at de holdt ekstra øje med kvinden. Herefter gjorde de alt i deres magt for at hjælpe hende. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Savnet kvinde blev fundet på færge

Det lignede egentlig en arbejdsdag som så mange andre for Kenneth Lyhne. I seks år har han været skipper på færgefarten mellem Hundested og Rørvig, og der var intet som tydede på, at denne tirsdag skulle skille sig væsentlig ud, da M/F Isefjord stak ud på en sen eftermiddagstur over fjorden. På det tidspunkt vidste skipperen ikke, at han flere timer senere ville have været medvirkende til, at en savnet kvinde med psykiske problemer blev fundet og bragt i trygge hænder igen.

