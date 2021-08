Send til din ven. X Artiklen: Sauna med Vesterhavsudsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sauna med Vesterhavsudsigt

Halsnæs - 09. august 2021 kl. 04:10 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Så står vi her - endelig sker det!

Det var en forståelig glad og stolt formand for Lynæs Havbad Lis Kristensen, der fredag kunne byde velkommen til officielt indvielse af foreningens nye flotte saunahus på Lynæs havn. Som hun konstaterede: En sauna med havudsigt til to sider, bl.a. ud mod »Vesterhavet«, som er den lokale betegnelse. for vestsiden molen, mens man så kan sige at have Østersøen på den anden side molen.

- Det har været en drøm at få en sauna med glasruder. Jeg så det engang i Sverige, og det var helt fantastisk, siger Lis Kristensen.

De mange fremmødte fik et kig i saunaen med glasruderne ud mod fjorden, men medlemmerne må vente lidt med at tage den i brug på grund af de gældende Corona-restriktioner, som Lynæs Havbad bøvler med at finde rundt i. Lis Kristensen håber at alle restriktioner er ophævet til saunasæsonen starter 1. oktober, hvor det er planen at saunaen skal være åben alle dage kl.07.00-22.00.

- Det er en drøm der bliver til virkelighed, sagde Lis Kristensen i sin tale om det projekt man satte i gang for et par år siden og nu er realiseret takket være den økonomiske støtte fra først og fremmest LAG-midler og Halsnæs Kommune, mens Velux-fonden og Lynæs havn samt foreningens egen kasse også har bidraget.

Samlet er det et projekt til omkring 620.000 kr. Men det kunne ikke lade sig gøre uden en stor frivillig indsats. Der er lagt over 600 frivillige arbejdstimer i projektet siden 1. maj i år, mens selve byggeriet med Henrik Nielsen som totalentreprenør blev sat i gang i januar.

Samtidig er det en imponerende udvikling badeklubben Lynæs Havbad har gennemgået siden stiftelsen i 2015. Som Lis Kristensen konstaterede var man først 10, så 50 og ny 400 medlemmer, som er det maksimale man ønsker at være lige nu, hvorfor ikke mindre end 186 står på venteliste. Og den liste bliver med garanti længere, når budskabet om den ny sauna spreder sig.

Som formand for LAG Halsnæs-Gribskov glædede Peter Plant sig også over resultatet af den spændende ansøgning, der som han sagde har udviklet sig siden den blev afleveret på et fedtet stykke papir for et par år siden. '

- Projektet er et rigtig godt eksempel på visionen om det rå og autentiske Halsnæs. Det er bygget på lokal kvalitet og skal nok trække folk udefra også, sagde Peter Plant og bemærkede særligt at bygningen er opført på fundamentet af de vindmøller man for mange år siden mente var en god idé på havnen, men hurtigt endte med at fjerne igen.

Borgmester Steffen Jensen var også imponeret :og bemærkede at han i sine snart fire år som borgmester havde været i Lynæs til projektindvielse tre-fire gange, hvad han ikke havde prøvet andre steder.

- Det skyldes det kæmpe engagement og at man gør noget rigtigt her som de mange ildsjæle kan være stolte af, sagde borgmesteren.