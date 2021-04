Svend Petersen har ikke fulgt kommunens råd om at vente med at opsætte hegn der holder harer og andet vildt ude. Foto: Niels J. Larsen

Satte hegn op trods opfordring til at vente på afklaring om lovlighed

Ejendomsmatador, miliardær og gårdejer m.v. Svend Petersen fortsætter med at forsøge at trække Halsnæs Kommune rundt i managen med den ene sag efter den anden omkring den såkaldt grønne kile i Melby.

Det viser en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har søgt i de mange korrespondancer mellem parterne de seneste uger. Vi har her i avisen fortalt om et oppløjet overdrev, fjernelsen af et naturbeskyttet dige og siden opsættelse af høje hegn med et finmasket net i bunden. Senest har kommunen også måtte oplyse Svend Petersen om, at der går et offentligt vandløb igennem hans nyerhvervede marker, og der gælder særlige regler omkring dette i forhold til opsætning af hegn m.v.