Se billedserie Det er meget tvivlsomt om Sandskulpturfestivalen i Hundested kan åbne 7. maj som planlagt. Dels skal det være sikkert at åbne, og dels skal kunstnerne kunne komme ind i Danmark. Foto: Kim Rasmussen Foto: RIECK

Sandskulpturfestival i stampe: Ved ikke, hvornår vi kan åbne

Halsnæs - 03. april 2020 kl. 04:11 Af Niels J. Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg sidder og venter... Manden bag Hundested Sandskulpturfestival Christian Warrer ved ikke, hvornår årets udstilling kan åbne, og om han i det hele taget kan få de internationale kunstnere, der skal forme skulpturerne, til landet.

Efter planen skulle 13 udenlandske og én dansk kunstner gå i gang i sandet den 27. april, og festivalen skulle åbne torsdag 7. maj, dagen før Store Bededag.

- Det er meget lidt sandsynlig, at det kan lade sig gøre, siger Christian Warrer, der netop har skrevet ud til kunstnere for at høre deres status.

Han er nødt til at have en sikker dato for, hvornår det er tilladt at åbne og skal bruge mindst tre uger før det til at klargøre med levering af sand og kunstnernes arbejde.

Skal være sikkert Christian Warrer lyttede til statsminister Mette Frederiksens ord om Coronakrisen mandag, og han drømmer om og håber på, at når statsministeren næste gang toner frem på skærmen tættere på påskeferien, så vil det være med en mere klar melding om, hvornår der kan åbnes op, således at erhvervslivet og alle andre har noget, de kan planlægge efter. Han er med på, at hele samfundet kun vil blive lukket gradvist op.

- Lige nu ser det ud til at gå fint i Danmark, men hvad med Frankrig og andre steder? Kunstnerne kan nok få lov at rejse ind i Danmark, fordi de skal arbejde, men måske kan de ikke få lov at rejse ud af deres eget land, siger Christian Warrer.

Samtidig tilføjer han, at det naturligvis skal være sikkert for kunstnerne at komme og sikkert, at de ikke medbringer smitte.

Aktuelt emne Emnet for årets sandskulpturfestival i Hundested er blevet endnu mere aktuelt af det verdensomspændende Coronavirusangreb.

- Temaet er »What a Wonderful World«, det var tænkt i forbindelse med klima og Co2-debat, som en hyldest til kloden og en positiv udstilling modsat, hvad medierne er fyldt med, og nu bliver det meget mere aktuelt, siger Christian Warrer om temaet inspireret af Louis Armstrong-klassikeren, indspillet i 1967.

I første omgang afventer Christian Warrer nu meldingerne fra myndighederne. Derefter skal han i dialog med kunstnerne og lægge en plan. Måske skal de have længere tid til at færdiggøre arbejdet og ankomme forskudt. Han tror stadig, det er muligt at få bygget skulpturerne, eftersom mange af de andre arrangementer, kunstnerne havde ude i Europa, er aflyst.

- Men vi kører på vejen, mens vi asfalterer den, som han udtrykker det.

Det er niende år i træk Hundested Sandskulpturfestival skal holdes. Gennem årene er den set af mere end 400.000 besøgende. Efter planen skulle den være åben 7. maj til 18. oktober.