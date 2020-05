Det kræver fingerspitzengefühl at være Christian Warrer og få årets Sandskulpturfestival på plads. Foto: Kim Rasmussen

Sandskulpturfestival åbner 5. juni

Med en måneds forsinkelse åbner Hundested Sandskulpturfestival grundlovsdag, fredag 5. juni. Det oplyser Christian Warrer, der har stået i spidsen for sandskulpturudstillingen siden starten for ni år siden.

- Vi begynder at stampe sandet i næste uge, og kunstnerne ankommer den 24. maj, siger Christian Warrer.

Det har lettet at afstandskravet er sat ned fra to til en meter. Og Christian Warrer noterer sig, at andre skulpturparker må holde åben.