Halsnæs Kommune mister ikke penge, men bliver kompenseret yderligere. Foto. Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Sammenbrudte forhandlinger er et plus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sammenbrudte forhandlinger er et plus

Halsnæs - 19. april 2018 kl. 09:34 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer Halsnæs Kommune til gode, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tirsdag forlod forhandlingerne med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille(LA) om en ny udligningsreform uden at nå til enighed.

En ny reform skulle have trådt i kraft fra 2019, og på forhånd var der i de fem fremlagte modeller udsigt til, at Halsnæs Kommune ville blive en af taberne og miste en del af udligningsmidlerne. Nu ser det i stedet ud til, at det nuværende system kører videre i 2019.

- Det har positiv betydning for Halsnæs. Det betyder, at vi nu ikke får det tab på mellem to og fire millioner kroner, som vi havde frygtet. Nu forbliver udligningsordningen den samme, siger Lisbeth Damborg, Chef for koncernøkonomi og indkøb i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune ser endda ud til at kunne glæde sig over mere end bare status quo, selv om udligningsordningen forbliver den samme.

Det skyldes, at Danmarks Statistik fra 2019 tager højde for udlændingenes uddannelsesniveau, og dermed hvor stor eller lille belastning, de udgør for kommunerne. Det har ikke været tilfældet tidligere, hvor kommuner med velintegrerede udlændinge er blevet kompenseret for en social belastning, de ikke nødvendigvis har haft.

Ordningen ser ud til at komme provinsen som helhed - og Halsnæs Kommune til gode. Der forventes således flyttet for 1,2 mia. kr. primært fra hovedstaden til resten af landet.

- Uanset om man laver en reform eller ej, så vil det her parameter nu blive opgjort rigtigt. Det betyder, at vi får tilført 11 mio. kroner mere årligt, da en betydelig del af udlændingene i Halsnæs Kommune enten har ingen eller kun et begrænset uddannelsesniveau, siger Lisbeth Damborg.

De ekstra millioner luner i budgettet for 2019, men skal ikke ses som en gevinst.

- Det er dejligt at blive tilført midler, men det skal ikke opfattes som gevinst. Det er en tilpasning til den reelle situation og afspejler, at vi i mange år ikke har fået nok penge til at finansiere de udgifter, som denne gruppe af borgere koster kommunen, mens andre kommuner med mange ressourcestærke udlændinge er blevet overkompenseret, siger hun.

Det kommunale udligningssystem sørger for, at landets fattigste kommuner bliver delvist kompenseret af de rigeste. I alt bliver flere milliarder af kroner omfordelt, men der har både i hovedstadsområdet og provinsen været utilfredshed med ordningen.

Der har derfor været arbejdet på en ny reform, og tidligere i år blev fem modeller fremlagt. De vakte bekymring på borgmesterkontoret i Halsnæs Kommune, for kommunen stod til at miste udligningsmidler i fire ud af fem modeller. Borgmester Steffen Jensen(S) luftede offentligt kritik af situationen, som han mente skabte A- og B-hold i stedet for at udligne forskelle. Men nu er bekymringerne for en stund væk.

- Bekymringerne er skudt frem til umiddelbart efter et valg. Men hvis man til den tid stadig tager udgangspunkt i de samme former for beregninger, når man skal finde en udligningsmodel, så vil det stadig være et stort problem for Halsnæs Kommune, siger Lisbeth Damborg.