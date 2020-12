Sag om Burger King taget af

På anmodning fra Lejerbo, der ejer grunden hvor Burger King vil opføre en restaurant, blev lokalplanforslaget, der skulle væe sendt i høring, taget af dagsordenen til torsdagens byrådsmøde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Halsnæs - 17. december 2020

Årets sidste byrådsmøde, der blev holdt på Skype, var hurtigt overstået, da borgmester Steffen Jensen efter mindre end en time kunne runde af med at ønske sine byrådskolleger en glædelig jul og et godt nytår kombineret med en stor tak for måden man havde stået sammen på og vist fleksibilitet i det han kaldte et vanvittigt år.

Når mødet blev så kort skyldes det blandt andet at en sag, der var ventet lidt kulørt debat om, blev taget af dagsordenen. Nemlig spørgsmålet om en lokalplan der skulle bane vej for en fastfoodrestaurant - Burger King - ved Karlsgaverundkørslen. Efter hvad Frederiksborg Amts Avis erfarer på foranledning af Lejerbo, der ejer arealet hvor Burger King skulle ligge.

- Vi fik en mail i går om at Lejerbo havde ønsket sagen trukket tilbage. Det er SF jo ret glad for, og så håber vi at nogen får lyst til at prøve med en dagligvarebutik. Der er flere der har henvendt sig til mig og bakket vores modstand op, siger Anja Rosengreen (SF) med henvisning til at partiet i udvalgene stemte imod lokalplanen, da man foretrak en dagligvarebutik på arealet istedet for en restaurant.

På byrådsmødet vedtog man lokalplanen for den ny Frederiksværk Skole, således at byggeriet kan gå igang i det ny år.

På det lukkede byrådsmøde drøftede man kommunens tilbagekøb af Nordmolen med henblik på at bygge et arktisk center. Frederiksborg Amts Avis erfarer at der var et stort flertal for den forhandlede aftale, men at det nærmere indhold af aftalen, herunder købsprisen, først offentliggøres kort ind i det ny år.

Et punkt om almene boliger på den lukkede dagsorden blev taget af.