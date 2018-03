Sådan rammes Halsnæs af konflikt

Kommunens daginstitutioner, tandplejen, Borgerservice på rådhuset og botilbuddene Midgården og Maglehøj står til at blive ramt af konflikt fra på onsdag 4. april som følge af strandede overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. Strejker fra 4. april vil blive fulgt af en omffatende lockout fra 10. april.

Med mindre forligskvinden benytter sig af sin mulighed for at udsætte konflikten som følge af de igangværende forhandlinger i Forligsinstitutionen. Halsnæs Kommune har med alle forbehold for det sidste udsendt en pressemeddelse, der fortæller hvordan konflikten vil ramme Halsnæs.

Træder strejken i kraft, vil en række opgaver i kommunen enten ikke blive udført eller udført i mindre omfang end normalt. Det skyldes, at flere grupper af medarbejdere på forskellige arbejdsområder er udpeget til at strejke.

»Strejken vil påvirke de nævnte områder forskelligt. Men overordnet set skal man som borger forvente, at man ikke vil kunne komme i kontakt med borgerservice for eksempelvis at få lavet pas og kørekort, tandplejen vil være lukket for almindelige tandeftersyn af børn, og strejken vil påvirke muligheden for at få passet børn i kommunens daginstitutioner. Er dit barns institution berørt, får du direkte besked af institutionen,« hedder det fra kommunen.