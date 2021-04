Se billedserie Den røde løber var rullet ud foran Zalza i I Noord-centret. Foto: Niels J. Larsen

Så er der atter liv i centret

Halsnæs - 13. april 2021

- Det er dejligt her er liv igen!

Sådan lød det fra kunder i I Noord-centret i Frederiksværk, hvor alle butikker tirsdag igen kunne holde åben med front den rigtige vej efter at det atter var tilladt for mindre butikscentre at åbne efter flere måneders Corona-nedlukning.

Hos modebutikken Zalza var den røde løber rullet ud, og foran alle de åbne butikker var der opsat flag, da de for første gang siden december kunne holde »rigtig« åben. I en periode af den lange nedlukning er der lavet kreative løsninger med åbne bagdøre.

- Det er dejligt at kunne vise butikken fra den gode side, dejligt at have liv igen, både for centret og for os personale, der har følt os som i en boks, siger Kasper Kristoffersen fra Intersport.

Han krydser fingre for at dette var den sidste nedlukning og ser frem til at få flere sportsaktive kunder i butikken, så omsætningen kan komme tilbage efter at have ligget på omkring en tredjedel i perioden med åben via bagindgangen.

Der er en del at indhente, også for sportsudstyrsbranchen generelt, da den verdensomspændende COVID-19-situation også har forsinket produktion og leverancer. Noget der ifølge Kasper Kristoffersen vil påvirke branchen hele 2021.

Med genåbningen er der stadig en del restriktioner, der skal overholdes. Således må der max. være 24 personer ad gangen i sportsbutikken.

Et enkelt sted i centret var der ikke åben tirsdag formiddag. Halsnæs Kommune har overfor boghandlen fået indrettet et lille lokale til Corona-kviktest i denne uge, men det er først kl.14.00-19.00.