SOS fra kro-mutter: Donationer strømmer ind

Mens mange spisesteder for tiden er klar til at give den fuld gas med servering inde og ude, skal der ikke satses for stort på Hundested Kro, da økonomien er særdeles trængt.

Onsdag eftermiddag er planlagt genåbning med mad og musik i gårdhaven, for den indendørs servering må vente, bort set fra nogle bookede selskaber, pointerer direktør og forpagter Tanja Hollerup.

Hun overtog kro- og hoteldriften i starten af 2020 og nu har sendt en SOS ud på sociale medier. Det har givet stor respons i form af donationer og positive tilbagemeldinger fra mange hjørner af landet.

"Coronaen ramte mig, inden jeg overhovedet kom ordentlig i gang med min drøm, og jeg har virkelig prøvet at bruge al min kreativitet på at få forretningen til at overleve," forklarer hun i et Facebookopslag, hvor hun lover både kram og koncerter i bytte for for donationer.

Hun fortæller om en lang serie af tilkendegivelser, som har fået glædestårerne frem.

"Det har givet kæmpe respons, og jeg er lykkelig over den store velvilje, jeg har mødt. Der er ingen tvivl om, at min økonomi er strakt til det yderste efter to nedlukningsperioder og lang tids venten på hjælpepakker, hvor der desværre kun er udsigt til kompensation for en mindre del af udgifterne, fordi jeg er nystartet," fortæller 'kromutter' Tanja Hollerup, som har udsigt til at skulle give en del kram og sange som tak for opbakningen.

Kram og takkekoncert vil ske, når diverse restriktioner lettes.