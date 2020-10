Folketingsmedlemmerne Rasmus Nordquist og Trine Torp spejder sammen med Frank Eske-Lund ud over området, hvor det kommende stenrev skal ligge ud for Knud Rasmussens Hus.

SF vil pumpe millioner i stenrev

I alt 50 mio. kroner vil Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe sætte af til etablering af stenrev i blandt andet andet Hundested, og for at sætte ekstra tyk streg under forslaget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, havde SF tirsdag indbudt til pressemøde i vandkanten ved Knud Rasmussens Hus.

I vandet ud for kysten har Foreningen Hunderevet planer om at bygge et større stenrev til gavn for havets dyre- og planteliv, men et mindre rev til formidling af revenes betydning er rykket ganske tæt på og vil blive etableret inden for de kommende måneder.

Folketingsmedlemmerne Trine Torp og Rasmus Nordqvist fra SF fortalte om udspillet med millionbeløb til stenrev i selskab med bl.a. repræsentanter fra Foreningen Hunderevet, Aarhus Universitet, Foreningen for skånsomt Kystfiskeri samt den europæiske investeringsbank.

"Vi ønsker at give tilbage til naturen, for når der for eksempel pumpes sand op til strandfodring på Nordkysten, bliver der taget nogle ressourcer fra havet, og her spiller stenrev en vigtig rolle. Her ved kysten er der fisket sten i mange år, og det har haft konsekvenser for naturen ved kysten," sagde Trine Torp om grunden til at øremærke millioner til projekter som det i Hundested samt et tilsvarende projekt i Limfjorden.

Indtil videre er beløbet 30 mio. kroner til stenrevet ved Hundested blevet nævnt, men det har SFerne ikke lagt sig fast på, da det indgår i en større natur- og miljøpakke til over 400 mio. kroner med fokus på eksempelvis biodiversitet, oplyste naturordfører Rasmus Nordquist:

"Stenrev hjælper med genopretning af havenes tangskove og biodiversitet. Foreningen Hunderevet her i Hundested er langt fremme med et projekt på netop det felt, og det kræver naturligvis nogle millioner at lægge store sten ud flere hundrede ud fra kysten."

Flere af deltagerne på tirsdagens møde i vandkanten kunne bekræfte de positive effekter, heriblandt marinbiolog Stiig Markager fra Aarhus Universitet, som kunne fortælle om et mere varieret fiskeliv, ligesom øget vækst af ålegræs og andre planter i vandet vil udgøre et stort spisekammer, samtidig med at stenrev dæmper kysterosionen.

Læs mere i ugens Halsnæs Avis....