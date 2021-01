SF vil have farten ned

Midt i en tid med livlig debat om trafiksikkerhed og 2 minus 1-veje har SF Halsnæs lavet nogle målinger med køretider ved forskellige hastigheder på nogle lokale strækninger. Det er samtidig et ønske at finde opbakning til generel hastighedsnedsættelse på kommunale veje, hvor der ofte cykler skolebørn.

Formand for miljø- og planudvalget, Anja Rosengreen (SF), understreger at der er tale om nogle uvidenskabelige målinger, som viser et begrænset ekstra tidsforbrug, hvis hastigheden sættes ned:

En af målingerne viser en ekstra køretid på knapt et halvt minut på Frederiksværkvej i Lynæs - fra Søndergade til Vibehus station - hvis hastigheden nedsættes fra 50 km/t (eller den nuværende tilladte hastighed) til 40 km/t hele vejen.

På en del af Melbyvej til Asserbokrydset handler det om en ekstra køretid på blot 10 sekunder, hvis farten sænkes til 40 km/t, viser målingerne på de nævnte og desuden flere strækninger, der i skemaform kan ses i billedgalleriet øverst.

"Vi håber at finde opbakning til at nedsætte hastighederne generelt, dér hvor vi anbefaler skolebørn at cykle til og fra skole. Hvem kan sige, at de ikke gider at bruge cirka 1 minut mere på at sikre vores børn en tryg cykeltur? Man kunne sagtens overveje, om man skulle sænke hastigheden generelt til 30 km/t. Så finder folk den hurtigste vej til Amtsvejen, hvor man så kan arbejde på at sikre bedre fremkommelighed," forklarer Anja Rosengreen.