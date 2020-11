Se billedserie Folketingsmedlem Trine Torp (SF) vil hjælpe tidligere anbragte unge foran i køen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

SF vil give forlomme til tidligere anbragte børn

Halsnæs - 17. november 2020 kl. 04:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

SF vil hjælpe tidligere anbragte unge med at komme bedre ind i voksenlivet ved at give dem en forlomme, så de kommer læmgere frem i køen til for eksempel bolig og psykolog. På Sjælland er særligt mange børn anbragt i blandet andet Halsnæs Kommune, på Lolland og i Nordvestsjælland.

- Vi forventer af de unge, der har haft det sværest, at de skal kunne klare sig selv så snart de fylder 18 år. Det er absurd. Det vil vi ikke byde vores egne børn. Tidligere anbragte børn skal have lige så gode muligheder for at komme godt fra start i voksenlivet, som andre børn, siger Trine Torp, SFs socialordfører, som selv har en fortid i Halsnæs byråd og er bosat i kommunen.

SF vil indføre et såkaldt efterværnsbevis til tidligere anbragte unge fra 25-30 år. Beviset skal sætte de unge forrest i køen til blandt andet psykologhjælp eller ungdomsbolig, og Olaf Prien(SF), byrådsmedlem i Halsnæs, mener, at det er en god ide.

- Jeg tænker på de unge, som jeg har mødt eller læst om i forbindelse med anbringelser. For dem er det ikke den store forskel om de er 17 eller 19, de har som unge voksne stadigvæk brug for hjælp, både til at bo i egen bolig og til at snakke om livets problemer. Man skal huske hvor megen hjælp andre unge får af deres forældre i de første år som voksne, siger Olaf Prien.

Vedvarende problemer Problemerne med anbragte unge er velkendte for Halsnæs.

- Halsnæs kommune har mange anbragte børn og derfor også mange unge, som overgår til efterværn, når de fylder atten år, siger Michael Thomsen(V), Udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse i Halsnæs Kommune.

I efteråret 2018 måtte politikerne vende hver en sten for at finde 70 millioner kroner, som kommunen manglede i budgettet. Et hul, som hovedsageligt var forårsaget af eksploderende udgifter til anbragte børn. To år senere er flere initiativer sat i søen, og situationen på området er i bedring.

De seneste tal fra Halsnæs Kommune viser, at der i juni måned i år var 99 anbragte børn i kommunen; flest i familiepleje, i døgninstitutioner og på socialpædagogiske opholdssteder. Antallet af anbragte børn og unge har ligget nogenlunde stabilt hele året, men var tidligere over 100.

Udvalgsformanden forklarer, at kommunen tilkender efterværn til alle unge, hvor der er en chance for, at de kan få en uddannelse og job. Kommunen har etableret Ungeværket, som giver en samlet indsats for de unge. Langt hovedparten af de anbragte unge får desuden forlænget deres anbringelse ud over det 18. år, for eksempel i den plejefamilie, de allerede bor i.

- Desværre ser vi, at en stigende del af de unge, der har været anbragt, er i så dårlig trivsel, når de fylder 18 år, at det kræver en mere massiv indsats at hjælpe dem trygt ind i voksenlivet. I de tilfælde hjælper Halsnæs Kommune med støttekontaktpersoner og i nogle tilfælde midlertidige botilbud, hvor der er mere specialiseret personale, siger Michael Thomsen.

Utilstrækkeligt Langt hovedparten af de anbragte unge i Halsnæs får forlænget deres anbringelse ud over det 18. år, for eksempel i den plejefamilie, de allerede bor i. Og Michael Thomsen mener, at der skal mere end SF's forslag til at gøre en forskel.

- Forslaget om at give anbragte unge fortrinsret til bolig og psykologhjælp er i virkeligheden utilstrækkeligt. Der er behov for et løft i kvaliteten af vores anbringelsessteder, så de anbragte unge kommer ind i voksenlivet med bedre muligheder for at klare sig. En anbringelse koster ofte mange millioner, men uden at den giver de unge det nødvendige løft, siger Michael Thomsen og fortsætter:

- Et andet oplagt område at sætte ind er at styrke relationerne mellem de anbragte unge og deres biologiske familier - også selvom de unge ikke skal hjem at bo. Men man kan nu engang ikke skifte sin biologiske familie ud - og stærkere relationer til ens biologiske familie kan styrke de unges vej ind i voksenlivet.

Halsnæs Kommune er med i et nyt projekt med Socialstyrelsen om at styrke samarbejdet og relationerne til de anbragte børn og unges familier, blandt andet ved at fokusere på det forældrene er gode til - også selvom de ikke er i stand til at have deres børn boende hjemme.

Bedre hjælp På landsplan klarer hver tredje anbragte barn ikke hele folkeskolens afgangsprøve, og anbragte børn er overrepræsenteret i statistikker om misbrug, psykiske problemer, kriminalitet og hjemløshed.

- Utryghed i barndommen trækker lange spor ind i voksenlivet. Vi skal ikke bare slippe dem fra den ene dag til den anden når de fylder 18. Vi skal være langt bedre til at hjælpe de unge og sikre kontinuitet og støtte, siger Trine Torp.

Udover det nye efterværnsbevis vil SF derfor også forbedre den eksisterende efterværnsordning. I dag skal kommunen vurdere, om de unge skal kunne få efterværn og ordningen stopper ved 23 år. SF vil gøre efterværnsordningen til en ret for alle tidligere anbragte unge, og forlænge den med to år, så ordningen gælder, til den unge fylder 25, og efterværnsbeviset træder i kraft.