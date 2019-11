Anja Rosengreen har - foreløbigt - stemt for, at der laves en lokalplan for byggeriet på Nordmolen. Det kan siden blive et nej, hvis der for eksempel ikke er tænkt i bæredygtige løsninger, siger hun. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: SF giver foreløbigt ja til byggeri på Nordmolen: - Men det skal være bæredygtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF giver foreløbigt ja til byggeri på Nordmolen: - Men det skal være bæredygtigt

Halsnæs - 07. november 2019 kl. 11:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Hundested Havn får politisk opbakning til deres store projekt med 10 bygninger på Nordmolen, så bør havnen tænke i bæredygtige baner. Det mener Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand i miljø- og planudvalget, som onsdag havde havnens planer på dagsordenen. Her stemte seks af udvalgets syv politikere, blandt andet SF'eren, for, at der bliver udarbejdet en lokalplan for byggeriet - kun Torben Hedenlund(S) stemte imod.

- Men, vi kan sagtens ende med at stemme nej tak, hvis lokalplanen ikke lever op til vores forventninger, siger Anja Rosengreen til Frederiksborg Amts Avis.

Hun fremhæver, at bæredygtighed er et afgørende princip for SF i byggerier - specielt et byggeri af den her størrelse.

- Halsnæs er jo ikke en kommune, hvor huspriserne slår rekord. Derfor kan det nogen gange også være svært at kræve alt for dyre byggerier. Men dette byggeri har faktisk potentiale til, at købere gerne vil betale lidt mere, for eksempel for bæredygtige materialer og konstruktioner? Lad os tage konsekvensen af omstændighederne, og få byggeriet på Nordmolen til at blive et eksempel til efterfølgelse, siger Anja Rosengreen og remser hurtigt en række bæredygtige løsninger op.

Alt fra grønne tage med regnvandsopfang, solceller og brug af genbrugsmaterialer.

- Der er en del vind dernede, så måske kan man udnytte vindenergien, så den kan bruges til batteriopladning og varmeforsyning. Havnen burde tage kontakt til DTU,, så kunne deres studerende komme med spændende forslag. Hvis ikke man kan se de bæredygtige muligheder i projektet, så svigter man sin opgave, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Hvis det her bare handler om, at der skal bygges så billigt som muligt og tjenes så meget som muligt, så ser vi ingen grund til, at der bliver bygget.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.