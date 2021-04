Formand for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) foreslår at sommerhusbyggerier på over 150 kvadratmeter skal behandles politisk. Foto: NJL

SF: Store sommerhuse skal behandles politisk

Halsnæs - 13. april 2021

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen har på vegne af SF stillet forslag om at alle byggeansøgninger for sommerhuse over 150 kvadratmeter skal behandles politisk i udvalget, indtil der i en ny kommuneplan er fastlagt rammer for sommerhuse i kommunen.

Spørgsmålet er aktuelt på baggrund af den store blæst om luksussommerhuse, særligt »partylandsbyen« som de 12 store sommerhuse på den tidligere Asserbohusgrund er kaldt.

I øjeblikket klargør administrationen i Halsnæs Komune en lokalplan for et større område i Asserbo for at fastlægge retningslinjer for sommerhusbyggerier og rammerne for sommerhuse indgår i den ny kommuneplan, som man ligeledes inden længe indleder drøftelser af.

- Som det er nu bliver vi politikere ikke orienteret om enkeltte byggesager på sommerhuse, men de store sommerhuse er med til at ændre sommerhusmiljøet, som vi netop har en politisk drøftelse af. Derfor er der tale om et kortvarigt forslag til vi har en ny kommuneplan, siger Anja Rosengreen.

Hun ser frem til at en ny kommuneplan sætter begrænsninger på størrelsen på sommerhuse, men uanset om der vil være flertal for det, ønsker hun at politikerne er med inde over ansøgninger, der når at komme inden da.

Frederiksborg Amts Avis erfarer, at der er flere projekter om såkaldte luksussommerhuse på vej.

Den kommende kommuneplan for Halsnæs skal drøftes på et politisk temamøde den 29. april. Lokalplanen for Asserbo-området står til at blive fremlagt i juni.