SF: "Nu gør vi det nemmere at være pendler"

Der er gode nyheder til både togpassagerer og bilister i den nye milliardaftale om infrastruktur, som Folketingets partier netop har præsenteret, fortæller folketingspolitikeren Trine Torp (SF), Hundested, efter at den store trafikaftale mandag blev præsenteret på Christiansborg.

Hillerød Station bliver ombygget, så lokaltog kan køre igennem stationen, brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro bliver fjernet, vi får en forundersøgelse af en jernbaneforbindelse mellem Farum og Hillerød og så får vi sat ind overfor støjforurening ved Fiskebækbroen, nævner Trine Torp i en pressemeddelelse.

"Det er så godt, at vi endelig kan få gjort Hillerød Station til et knudepunkt i stedet for en stopklods for den offentlige transport. Samtidig får mange flere borgere en direkte forbindelse til det nye supersygehus i Favrholm. Aftalen styrker den offentlige transport i Nordsjælland og gør det nemmere, hurtigere og mere fleksibelt, at være pendler og borger i vores del af landet, og det er der altså hårdt brug for, også i Halsnæs," siger Trine Torp, folketingsmedlem for SF.

Hun glæder sig også over, at brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro bliver fjernet.

"Den nye bro skulle stoppe trafikkaosset ved den gamle, men det hjælper jo ingenting, når alle bilisterne vælger den gratis bro, mens den anden mest er til pynt. Nu kan vi endelig få fordelt trafikken mere hensigtsmæssigt," siger Trine Torp.

En ny forundersøgelse skal være første skridt mod en mulig jernbaneforbindelse mellem Farum og Hillerød.

"Nu tager vi første skridt mod at lægge skinner mellem Farum og Hillerød. Det vil give god mening, fordi der er brug for at binde Nordsjælland bedre sammen med offentlig transport. Ikke kun ind mod København, men også mellem de større byer heroppe," siger Trine Torp.

Desuden bliver der sat ind mod støjgener ved Fiskebækbroen i Farum, hvor beboere er plaget af støj fra motorvejen.