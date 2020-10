Hvis man høster sand et sted i havet, så bør man forpligte sig til at etablere levesteder et andet, lyder det fra SF, som vil have havkompensation på dagsordenen. Foto: Karl Erik Frederiksen

SF: Det bør ikke være gratis at udnytte havets ressourcer

KOMPENSATION: Hvis man høster sand et sted i havet, så bør man forpligte sig til at etablere levesteder et andet, lyder det fra SF.

Halsnæs - 08. oktober 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Det bør være et lovkrav, at havet kompenseres, når store projekter påvirker havbund og undervandsmiljø. Det mener SF, som kommer med udmeldingen på baggrund af kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid. Her skal store dele af kysten mellem Hundested og Helsingør sandfodres, i første omgang med flere hundretusind kubikmeter sand og ral, der bliver hentet på havbunden.

- Vi skal hele tiden huske på, at vi ikke ødelægger mere, end vi skaber i vores have og langs kysterne. Derfor mener vi, at det bør være et krav, at kompenserende tiltag til havet tænkes ind i pris, planlægning og projektering, siger Rasmus Nordqvist, SF's naturordfører i Folketinget, til Frederiksborg Amts Avis.

I øjeblikket findes der ingen lovhjemmel eller praksis på området, men SF vil nu rejse en debat om emnet.

- Vi diskuterer i øjeblikket havplaner og havstrategi på Christiansborg, og kompensation til havet er noget, som vi tager med til bordet og vil arbejde på at gøre til en helt naturlig del af fremtidens projekter, siger Rasmus Nordqvist.

I Halsnæs Kommune har byrådet netop afsat penge til medfinansiering af et stenrev, en kompensation for den sandfodring kommunen foretager sig i forbindelse med Nordkystens Fremtid.