S vil høre borgerne om havn

Halsnæs - 17. januar 2018 kl. 08:17 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har vakt undren i Venstre at det tre socialdemokrater i Udvalget for Miljø og Plan på mandagens møde stemte sammen med Walter Christophersen for at en havn forsat skulle være i spil i forbindelse med mulig ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i Liseleje.

Socialdemokratiets repræsentanter stillede på mødet forslag om at Mellemrummet og Trekanten blev trukket helt ud, hvad der altså var flertal for, mens man ønskede at der skulle gennemføres en borgerinddragelse for områderne Liseleje, Lynæs og Frederiksværk Lystbådehavn.

- Der er kommet forskellige ønsker om at gøre nogle ting i de tre områder, og vi mener det giver god mening at gennemføre en borgerinddragelsesproces for hvert område, som vi også lagde op til før valget, hvor det blev et hedt emne i valgkampen. Vi føler det er en forpligtelse at gøre det, siger medlem af udvalget Helle Lunderød (S).

Hun lægger ikke skjul på, at hun selv fra start har meldt ud, at hun ikke ønsker, der skal arbejdes for en havn eller større ændringer i Liseleje, men respekterer at der sker en høring blandt borgerne. Helle Lunderød er netop blevet formand for et udvalg, hvor ordet demokrati indgår, så det er helt i tråd med dette at foretage en borgerinddragelse.

Den proces skal i følge Socialdemokratiet ikke være ens for de tre områder. Bl.a. er der langt større offentlig interesse for Liseleje end for de mulige ændringer i Frederiksværk Lystbådehavn, der berører et mindre antal brugere.

Ved tidligere afstemninger om en havn i Liseleje har der været splittelse i den socialdemokratiske byrådsgruppe, hvor nogle har bakket projektet op og andre været imod. Senest synes den generelle holdning både hos socialdemokrater og i Liseleje at være mest imod havneplanerne.

Spørgsmålet om at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne går nu videre til byrådet. Men i første omgang er det fortsat kun et spørgsmål om at åbne for en borgerinddragelse. Først når den er afsluttet, tages der endelig stilling til om Kystdirektoratet skal søges om at overdrage ansvaret for beslutninger om de enkelte områder til kommunen.

