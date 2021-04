Peter Brink Thomsen håber på en reaktion fra eleverne i hjemsendte Mohammad Bertawis klasse. Foto: Allan Nørregaard

Rystet rektor håber, at elever støtter hjemsendt klassekammerat

Selvom eleverne ikke er meget i skole, håber Peter Brink Thomsen, at hjemsendte Mohammad Bertawis klassekammerater vil bakke ham op.

Halsnæs - 16. april 2021

Der er langt fra Frederiksværk til Damaskus, men historien om familien Bertawi har med ét decimeret de mange tusinde kilometer og bragt en til tider fjern flygtningedebat helt ind bag de gule mure på Frederiksværk Gymnasium & HF.

Frederiksborg Amts Avis fortalte i onsdag om Redwan Bertawi og Samira Al-sayed, som sammen med deres fire børn er blevet bedt af de danske myndigheder om at forlade Danmark og rejse tilbage til Damaskus. Landet, som de i sin tid flygtede fra, hvor deres hus blev bombet, og hvor de føler sig sikre på at blive fængslet. Blandt børnene er 20-årige Mohammad Bertawi, som læser hf-uddannelsen på det lokale gymnasium.

Her håber rektor Peter Brink Thomsen, at Mohammad Bertawis klassekammerater vil støtte og bakke ham op.

- På det personlige plan håber jeg, at eleverne rejser sig op og kæmper for deres klassekammerat, siger Peter Brink Thomsen.

Han beskriver Mohammad som en vellidt elev på gymnasiet.

- Han er en umådelig rar fyr, som jeg har talt med i forskellige sammenhænge om hans skolegang. Jeg har glædet mig over en ung mand med mod på livet, der drømmer om at blive student til sommer. Det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at opfylde, siger Peter Brink Thomsen.

Mindelser om Almedin Historien giver på nogle punkter reminiscenser til den bosniske elev Almedin Fejzic, som gik på gymnasiet i 2015, da han sammen med sin familie blev udvist af Danmark. Dengang gik Almedins klassekammerater på barrikaderne. De lavede en omfattende kampagne, demonstrerede, deltog i samråd i Folketinget og samlede underskrifter ind, som blev afleveret til daværende udlændingeminister Inger Støjberg(V).

Rektor har ikke hørt, at noget lignende skulle være i støbeskeen.

- Men det er også en svær tid at aktivere folk på. Eleverne ser ikke hinanden meget. Med de nye regler har Mohammads klasse været på gymnasiet i tre dage, og er nu hjemme to dage. Så de kommer først tilbage næste uge. Jeg er usikker på, hvor meget de har kendt til hans situation, men det er godt at få fokus på sagen, og jeg er spændt på, om det udløser en reaktion fra dem, siger Peter Brink Thomsen.

En balancegang Mohammads sag er ingen enlig svale. Historierne om velintegrerede flygtninge, der har job eller er under uddannelse, men som nu skal sendes tilbage til Syrien er på det seneste spiret frem i de danske medier. I Nyborg er Peter Brink Thomsen kollega, rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, gået helhjertet ind i kampen for, at en elev på hans gymnasium, 19-årige Aya Abu-Deher, ikke skal hjemsendes, Henrik Vestergaard Stokholm er fra flere sider blevet beskyldt for at misbruge sin stilling som rektor til at agere politisk eller aktivistisk.

Peter Brink er derfor også påpasselig med, hvordan han udtrykker sig.

- Man kan hurtigt få kritik for at bruge sin position i sådan en sag, og det er en balancegang, hvor meget man skal ud og agitere for, at der er tale om uretfærdig behandling. Når der bliver truffet en retslig afgørelse, er jeg som borger i Danmark opdraget til at acceptere den, siger rektoren, siger rektoren.

- Men den her sag har virkelig rystet mig.

Næsten i mål Mohammad Bertawi afsluttede fornylig sin store skriftlige opgave på gymnasiet, og han kan efterhånden skimte målstregen. Til juni skal han efter planen have sin studenterhue, men til den tid er det ikke sikkert, at han går på skolen. Der kan han enten være i Syrien eller på et dansk udrejsecenter.

Det skyldes, at de danske myndigheder som det eneste land i Europa vurderet, at det er sikkert for de syriske flygtninge at rejse hjem. I december fik familien Bertawi besked på, at de ikke får forlænget deres opholdstilladelse og skal tage tilbage. Familien fik i første omgang 30 dage til at rejse ud af Danmark, men de har anket deres sag, som der ventes at falde dom i til maj - en måned inden Mohammad bliver færdig med sit studie.

- Som skolemenneske og rektor mener jeg, at det er en tragedie, hvis han ikke når at gøre sig færdig. Det er et rystende og ufatteligt spild af ressourcer, når unge som Mohammad og hans ældste søster, Riham, som også har gået her på gymnasiet og nu læser til ingeniør, skal sendes hjem, mens de prøve at skabe en sikker tilværelse her i Danmark, siger den lokale rektor.

Et smadret liv - Som privatperson er jeg rystet over, at vi som land vil sende mennesker tilbage til noget, de er flygtet fra, siger Peter Brink Thomsen.

Familien Bertawi mener selv, at de vil være i stor fare, hvis de vender hjem. Faderen får tit dødstrusler på de sociale medier, og i morens familie er en bror blevet dræbt i Syrien og en anden bror anholdt. Mohammad Bertawi har i avisen her givet udtryk for, at de hellere vil dø i Danmark end at have i det syriske regimes fængsel.

- Det er ulykkeligt, at deres liv er blevet smadret én gang, og nu ser ud til at blive det igen. Udsigten til det er ubærlig, og jeg ville ønske, at det ikke skete, siger Peter Brink Thomsen.