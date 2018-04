Den russiske coaster »Yashma« udfor Frederiksværk. Foto: Marinehjemmeværnet.

Russisk coaster i mystisk uheld

Halsnæs - 25. april 2018 kl. 13:20 Af Niels Jørgen Larsen

Et skib under russisk flag stødte tirsdag aften omkring klokken 18.45 på grund ved sejlrenden ud for Frederiksværk. Kaptajnen forklarede i følge Nordsjællands Politi, at vinden tog fat i skibet, da det sejlede ud fra Frederiksværk Havn.

Fragtskibet - en russisk coaster »Yashma« - grundstødning satte straks Marinehjemmeværnet i aktion.

Hjemmeværnsfartøjet Askø fra Hundested var således dårligt nok kommet ud af havnen på en rutinemæssig øvelsessejlads tirsdag aften, før der indløb en alarm. Der var behov for, at Marinehjemmeværnet bistod politiet med at opklare årsagen til grundstødningen.

Lærke Dyrehauge, som er styrmandsuddannet i handelsflåden og navigatør i Marinehjemmeværnet, blev sejlet om bord på den russiske coaster. Hun konstaterede, at der var tale om dårligt sømandskab. Når der er en afmærket sejlrende, er det selvfølgelig meningen, at man skal sejle i den og ikke udenfor. Hun bistod desuden med at fastslå skibets præcise position med henblik på den senere retssag.

Det hele virkede lidt mystisk i følge Lærke Dyrehauge:

- Den russiske coaster havde på en gang skruen kørende, ankret ude og var samtidig grundstødt. Det giver ingen mening. Det lykkedes at få skibets besætning til at stoppe skruen, og desuden til at tænde de rigtige lanterner for en grundstøder, oplyser Lærke Dyrehauge i en pressemeddelelse fra Hjemmeværnsflotille 361, Isefjord.