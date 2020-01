Rundvisninger gik som varmt stål

- Stålværket har altid haft, og har stadig, en stor betydning for Halsnæs. Det er derfor spændende for os som virksomhed, at vi i samarbejde med Halsnæs Kommune har skabt mulighed for at invitere interesserede borgere indenfor på en rundtur. Vi ser frem til at vise vores unikke omgivelser og give et indblik i vores arbejde, sagde Igor Sarkits administrerende direktør for NMLK DanSteel A/S, da stålværket for første gang inviterede på rundvisning